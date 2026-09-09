Diputados: la oposición consiguió quórum y ya debate endeudamiento y discapacidad

La Cámara de Diputados avanzará con el tratamiento de dos temas que los bloques opositores consideran prioritarios: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. La oposición consiguió reunir 135 legisladores, número con el que logró garantizar el quórum necesario para abrir la sesión especial convocada para este miércoles. El escenario representa un avance para los bloques que buscan acelerar el tratamiento de las iniciativas frente a la intención del oficialismo de mantener los cronogramas anunciados en las respectivas comisiones.

Las iniciativas son resistidas por La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados, que plantean sostener la hoja de ruta previamente establecida para el análisis de los proyectos y la posterior firma de los dictámenes.

En contraposición, los bloques opositores apuestan a acelerar el tratamiento y llevar la discusión al recinto, con especial atención sobre dos cuestiones: el endeudamiento de las familias y la continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El cronograma que había fijado el oficialismo

La disputa en torno a los tiempos de tratamiento ya había quedado planteada la semana pasada, cuando las respectivas comisiones anunciaron su hoja de ruta.

Los cronogramas fueron comunicados por los diputados Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, y Gerardo Huesen, titular de la Comisión de Discapacidad. Ambos pertenecen a La Libertad Avanza y detallaron los plazos previstos para analizar las iniciativas y avanzar posteriormente con la firma de los respectivos dictámenes.

En el caso del proyecto vinculado con el endeudamiento familiar, Pauli anunció una serie de reuniones informativas con invitados antes de avanzar hacia el dictamen.

El esquema previsto contempla:

Reuniones informativas con invitados.

Primer encuentro previsto para el 16 de septiembre .

. Segundo encuentro previsto para el 23 de septiembre .

. Fecha límite para emitir dictamen: 30 de septiembre.

De acuerdo con ese cronograma, el debate en comisión tendría varias instancias previas antes de llegar a la firma del dictamen.

En la Comisión de Discapacidad, en tanto, Huesen anunció un encuentro para el 23 de septiembre, fecha en la que se avanzaría con la firma de los dictámenes. La diferencia entre estos cronogramas y la estrategia de los bloques opositores constituye uno de los principales puntos de tensión alrededor de la sesión especial.

Un cambio de posición de La Libertad Avanza

El escenario parlamentario tuvo además un giro durante las horas previas a la sesión. La Libertad Avanza había trabajado hasta último momento para impedir que la oposición reuniera los votos necesarios para abrir la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo finalmente decidió modificar su posición y anunció que acompañaría la apertura del recinto.

El cambio implica que el oficialismo participará directamente de la discusión parlamentaria, en lugar de quedar al margen del debate impulsado por la oposición.

La apertura del recinto fue prevista para las 12 de este miércoles, momento en el que comenzaría una sesión especial convocada por los bloques opositores. Con este giro, el Gobierno buscará intervenir en el debate y defender su propia propuesta para abordar el endeudamiento de las familias.

La modificación de la estrategia oficialista no cambia, sin embargo, el contraste existente respecto de los tiempos de tratamiento. Mientras el oficialismo pretende sostener los cronogramas que fueron anunciados en las comisiones, los bloques opositores buscan acelerar el avance de las iniciativas.

Endeudamiento familiar, uno de los ejes centrales

El endeudamiento de las familias constituye uno de los dos grandes ejes de la sesión especial.

La oposición pretende avanzar con el tratamiento del proyecto pese al cronograma que había sido establecido en la Comisión de Finanzas. La hoja de ruta anunciada por Pauli contemplaba dos reuniones informativas con invitados, previstas para el 16 y el 23 de septiembre, antes de establecer el 30 de septiembre como fecha límite para la emisión del dictamen.

La estrategia opositora, en cambio, apunta a acelerar el proceso parlamentario y colocar la discusión en el centro del debate de la Cámara de Diputados.

Frente a ese escenario, el Gobierno buscará exponer su propia propuesta para abordar el problema del endeudamiento familiar, según se desprende del cambio de posición adoptado por el oficialismo ante la apertura de la sesión.

De esta manera, el recinto se convierte en el escenario para confrontar las distintas posiciones respecto de cómo avanzar con esta problemática y cuáles deberían ser los tiempos para su tratamiento.

La emergencia en discapacidad también llega al recinto

El segundo eje de la sesión especial está relacionado con la emergencia en discapacidad. La oposición también intentará avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una de las iniciativas incluidas en la convocatoria.

En este caso, el cronograma anunciado por Gerardo Huesen contemplaba un encuentro para el 23 de septiembre, jornada en la que estaba previsto avanzar con la firma de los dictámenes en la Comisión de Discapacidad.

La oposición busca adelantar ese proceso y avanzar con el tratamiento en el recinto.

Así, la discusión sobre la emergencia en discapacidad se incorpora a una jornada parlamentaria que ya tiene como otro de sus principales asuntos el endeudamiento de las familias.