Jalil destacó el potencial minero de Catamarca: "Ahora viene lo más grande, que es el cobre"

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó adelante su 32.ª Conferencia Industrial en el predio Golden Center de Parque Norte, en un encuentro que convocó a referentes empresariales de todo el país, funcionarios del gabinete nacional y mandatarios provinciales. La jornada se convirtió en un espacio de intercambio para analizar la actualidad del sector fabril y proyectar un modelo de desarrollo sustentado en la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento de las economías regionales.

Bajo la consigna "Talento argentino, la fuerza que transforma", las deliberaciones estuvieron atravesadas por los desafíos que enfrenta el sector privado para mejorar sus niveles de competitividad. Entre los principales temas abordados se encontraron la presión fiscal, las dificultades de acceso al crédito, las necesidades de infraestructura productiva y la incorporación de tecnologías disruptivas, especialmente la inteligencia artificial.

En ese contexto, la conferencia permitió poner en común las demandas del entramado industrial y la necesidad de avanzar en condiciones que favorezcan la producción, la inversión y la generación de empleo en las distintas regiones del país.

Jalil expuso el desarrollo minero y las oportunidades que abre el cobre

Uno de los espacios de debate estuvo dedicado a los proyectos estratégicos del interior, donde el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presentó los avances de la provincia en materia de inversión minera, desarrollo de proveedores locales y conectividad a través del Corredor Bioceánico.

Durante su exposición, el mandatario puso el acento en la articulación entre el sector público y el privado como una herramienta que permitió sostener la creación de puestos de trabajo y consolidar la transición energética regional. En esa línea, destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la aceleración de proyectos que ya estaban previstos, pero que encontraron en ese instrumento un impulso para avanzar.

"El RIGI ha acelerado las inversiones, porque las teníamos, pero el régimen las aceleró, y nos exigió formar gente y formar proveedores para que sean parte de la cadena de valor. Ahora viene lo más grande, que es el cobre, y nos encuentra a los catamarqueños mejor preparados para el efecto que va a tener en la economía catamarqueña", destacó el Gobernador.

Las declaraciones reflejaron uno de los principales ejes de la presentación provincial: la preparación de los recursos humanos y del entramado productivo local para acompañar el crecimiento de la actividad minera. La formación de trabajadores y la incorporación de proveedores catamarqueños a las cadenas de valor aparecen, en ese escenario, como aspectos centrales para vincular las inversiones con las capacidades productivas de la provincia.

La articulación con la UIA y la integración de proveedores locales

En otro tramo de su intervención, Jalil se refirió al vínculo de trabajo permanente que Catamarca mantiene con la Unión Industrial Argentina y recordó la visita que realizó a la provincia, en septiembre pasado, una delegación encabezada por el presidente de la entidad, Martín Rappallini.

"Trabajamos para la integración de proveedores industriales a la oportunidad minera", sostuvo el mandatario catamarqueño, al remarcar la importancia de generar mecanismos de vinculación entre la industria y las oportunidades que presenta el desarrollo de los proyectos mineros.

La articulación institucional busca conectar las inversiones del sector con empresas y proveedores locales, en un proceso que requiere ampliar capacidades y fortalecer la participación del entramado industrial provincial. De esta manera, la agenda minera se vinculó durante la conferencia con una perspectiva más amplia de desarrollo productivo, en la que la generación de empleo y la integración de las economías regionales ocuparon un lugar destacado.

La presión tributaria y el federalismo, entre las principales conclusiones

Más allá de las exposiciones provinciales, entre los principales ejes del debate y las conclusiones generales de la Conferencia Industrial se destacó la necesidad de reducir la carga tributaria y el denominado costo argentino.

La cúpula empresarial planteó la urgencia de avanzar hacia un esquema impositivo homogéneo, capaz de aliviar la presión fiscal que recae especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). La cuestión tributaria quedó así entre las demandas centrales del sector fabril, en relación con las condiciones necesarias para sostener la actividad y mejorar la competitividad.

También tuvo relevancia la articulación federal y el papel de las economías regionales como motores de inversión. En ese sentido, se destacó el potencial de las provincias como polos atractores de capitales a partir de actividades como la minería, la energía, el agro y el turismo industrial, sectores considerados claves para la generación de empleo registrado y divisas.