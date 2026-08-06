Dusso destacó el crecimiento de la minería en Catamarca

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó del encuentro televisivo "Minería: La hora de las grandes inversiones", organizado por el diario La Nación, donde integró el panel central dedicado al impacto del desarrollo productivo en las provincias y las soluciones financieras para el sector minero.

Durante su exposición, el mandatario provincial realizó un repaso por los avances que experimenta Catamarca en materia minera, destacó el destino de las regalías para la ejecución de obras estratégicas y puso especial énfasis en el potencial que posee la Puna catamarqueña para el desarrollo de energías renovables, especialmente la geotermia.

Dusso compartió el panel junto a Ignacio Badaloni, gerente de Energía y Minería de Banco Galicia, y Javier Montero, presidente del directorio de REMSA de la provincia de Salta. El espacio permitió analizar distintas miradas sobre el crecimiento de la actividad minera, el financiamiento del sector y las oportunidades de desarrollo para las provincias del NOA.

Una visión compartida sobre el desarrollo minero

Durante el encuentro se contrastó la visión del Gobierno de Catamarca con la perspectiva del sistema financiero y de las empresas estatales vinculadas al desarrollo de la minería.

En ese contexto, Ignacio Badaloni reafirmó que la minería constituye un sector prioritario para la banca privada, en el marco de su estrategia de financiamiento tanto para las empresas operadoras como para los proveedores locales que integran la cadena productiva. Por su parte, Javier Montero, titular de REMSA, coincidió en la importancia de fortalecer los procesos de transparencia licitatoria y profundizar la sinergia entre las provincias del NOA, como una herramienta para consolidar el crecimiento regional y generar mejores condiciones para nuevas inversiones.

El debate por la Ley de Tierras

Uno de los temas abordados durante el panel fue el debate nacional en torno a la Ley de Tierras y su posible incidencia en la llegada de inversiones. Consultado sobre ese punto, Rubén Dusso sostuvo que la experiencia de Catamarca demuestra que no fue necesario modificar el régimen para posibilitar el desarrollo de los proyectos mineros.

El vicegobernador afirmó de manera categórica que "nunca se necesitó el tema de una nueva ley para poder acceder al proyecto o a zonas de transferencia o de cesión de los derechos", remarcando que la provincia ha logrado sostener un flujo constante de inversiones durante décadas.

En ese sentido, explicó que Catamarca posee antecedentes de importantes inversiones históricas y que actualmente registra miles de millones de dólares en nuevas inversiones, con emprendimientos que ya fueron aprobados y otros que continúan en proceso de aprobación.

Asimismo, destacó la diversidad del origen de los capitales que participan en el desarrollo minero provincial, señalando la presencia de inversiones provenientes de Estados Unidos, China, Canadá, Australia e India, además de capitales nacionales como PAE e YPF.

Las regalías como herramienta para obras estratégicas

Otro de los ejes desarrollados por Dusso estuvo vinculado al destino de los recursos generados por la actividad minera. El vicegobernador explicó que las regalías obtenidas por la explotación de los recursos naturales se traducen en infraestructura destinada a fortalecer el desarrollo de las regiones donde se emplazan los proyectos.

Según indicó, los fondos provenientes de las regalías se administran mediante un fideicomiso con objetivos específicos, mecanismo que permite destinarlos a obras estratégicas para mejorar la conectividad y facilitar el funcionamiento de los emprendimientos productivos.

Entre las inversiones mencionadas se encuentran:

Obras viales.

Construcción de puentes.

Mejoramiento de caminos.

Infraestructura destinada a optimizar el tránsito y la conectividad en las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros.

Dusso subrayó que estos recursos retornan directamente a los territorios donde se desarrolla la actividad, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector.

La Puna y el potencial de la energía geotérmica

En relación con las necesidades energéticas que demanda el crecimiento de la industria minera, el vicegobernador puso el foco en las oportunidades que ofrece el territorio catamarqueño para incorporar nuevas fuentes de energía.

Durante su intervención destacó especialmente el potencial existente en la Puna de Los Andes para el aprovechamiento de la energía geotérmica.

"La Puna de Los Andes tiene actividad geotérmica. Nosotros lo hemos estudiado, hay un potencial de energía geotérmica muy interesante. Antes tal vez no teníamos la motivación de explorarlo para explotar, pero ahora sí", expresó.

Con estas declaraciones, Dusso planteó la posibilidad de incorporar nuevas alternativas energéticas que acompañen el crecimiento de la actividad minera y contribuyan al desarrollo de la provincia.

Impulso a la pequeña y mediana minería

En el tramo final de su exposición, el vicegobernador también hizo referencia a los proyectos metalíferos y al impacto que pueden generar sobre la economía regional. En ese marco destacó la continuidad de las operaciones en Bajo de la Alumbrera, mientras avanzan los procesos vinculados con la integración del proyecto Agua Rica.

Además, consideró prioritario fortalecer la pequeña y mediana minería, con el objetivo de favorecer la sustitución de importaciones y ampliar la participación de las empresas locales dentro de la cadena de valor.

Dusso sostuvo que resulta fundamental reactivar la pequeña y mediana minería para que las pymes catamarqueñas puedan integrarse plenamente al desarrollo de la industria, generando mayores oportunidades productivas y ampliando el impacto económico que la actividad minera tiene sobre la provincia.

De este modo, durante su participación en el encuentro organizado por La Nación, el vicegobernador presentó la experiencia de Catamarca como un modelo basado en la continuidad de las inversiones, el aprovechamiento de las regalías para infraestructura estratégica, el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el fortalecimiento de toda la cadena productiva vinculada a la minería.