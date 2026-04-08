Ley de Glaciares: un activista de Greenpeace se trepó a un monumento en el Congreso

En la previa de una sesión decisiva en la Cámara de Diputados, la discusión por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo episodio de alta tensión política y social con una protesta de Greenpeace frente al Congreso de la Nación, que concluyó con detenidos tras un operativo policial.

La acción fue protagonizada por un grupo de activistas de Greenpeace, que se trepó al Monumento de los Dos Congresos, ubicado frente al Palacio Legislativo, con el objetivo de visibilizar el rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que busca habilitar la actividad minera en zonas actualmente protegidas.

Desde lo alto del monumento, los manifestantes desplegaron dos banderas con mensajes dirigidos a los diputados nacionales, en una intervención que rápidamente captó la atención de quienes circulaban por la zona y de las fuerzas de seguridad apostadas en el lugar.

Las banderas con el mensaje a Diputados

Uno de los paños exhibidos por los activistas llevaba la consigna: "Diputados: no traicionen a los argentinos", en una apelación directa al debate parlamentario previsto para esta tarde.

La segunda bandera, colocada en la parte más alta del monumento, reforzaba el rechazo a la iniciativa con una frase categórica: "La Ley de Glaciares no se toca".

AHORA

Diputados: no traicionen a los argentinos



¡La Ley de Glaciares no se toca! pic.twitter.com/Liv0fv89Z5 — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) April 8, 2026

La protesta buscó instalar en la agenda pública el cuestionamiento a una reforma que, de aprobarse, redefiniría el alcance de las áreas protegidas, limitando la tutela estricta a aquellas formaciones que acrediten un "aporte hídrico relevante y verificable" sobre una cuenca.

Operativo policial y detenidos

La presencia de los activistas sobre el monumento derivó en un operativo policial montado en el lugar, tras el cual el manifestante de la ONG retiró ambas banderas y descendió de la estructura. Como saldo del procedimiento, hubo detenidos, en una escena que profundizó la tensión alrededor de una jornada legislativa especialmente sensible.

El despliegue de seguridad se produjo mientras el Congreso se preparaba para debatir el proyecto que este miércoles podría convertirse en ley, luego de haber obtenido dictamen de mayoría el día anterior.

Ambientales y opositores

La protesta de Greenpeace se sumó a una convocatoria más amplia impulsada por sectores ambientales y espacios opositores, que llamaron a movilizarse hoy a las 17 frente al edificio legislativo. La marcha partirá desde 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso, con consignas centradas en el rechazo a la flexibilización de la normativa ambiental.

Entre los sectores convocantes aparece La Cámpora, que difundió el lema: "No a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI. Defender los glaciares es defender el agua, la soberanía y el futuro de los argentinos".

Cómo llega el proyecto al recinto

El proyecto de reforma llega al recinto con un escenario parlamentario favorable para el oficialismo. Ayer obtuvo dictamen de mayoría con 37 firmas sobre 66 integrantes del plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales.

Acompañaron al bloque de La Libertad Avanza:

Diputados del PRO

Legisladores de la UCR

Representantes provinciales de Catamarca

Legisladores de San Juan

Diputados de Misiones

En paralelo, presentaron dictámenes propios de rechazo:

Unión por la Patria ( 23 firmas )

( ) Provincias Unidas ( 5 firmas )

( ) Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica

Qué cambia en la protección glaciar

La normativa vigente resguarda actualmente todos los glaciares y el entorno periglacial, bajo una lógica amplia de preservación.

La reforma impulsada por el oficialismo propone que la protección estricta alcance únicamente a:

Glaciares visibles

Formaciones con aporte hídrico relevante y verificable

Sectores que incidan sobre una cuenca comprobable

A la vez, el nuevo esquema concede mayor poder a los gobernadores para la elaboración del inventario glaciar, bajo el argumento de que la Constitución reconoce a las provincias el dominio de sus recursos naturales.

En este contexto, la protesta de Greenpeace frente al Congreso se convirtió en una de las expresiones más visibles del rechazo social al proyecto, en una jornada donde el futuro de la ley se definirá entre la presión del recinto y la movilización en la calle.