Milei recibirá a Nahuel Gallo, a más de un mes de su liberación

La agenda política de este miércoles en la Casa Rosada tendrá un encuentro de fuerte carga institucional y humana: el presidente Javier Milei recibirá al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días privado de su libertad en Venezuela, a poco más de un mes de haber recuperado la libertad.

La reunión está prevista para las 16.30, según confirmaron fuentes oficiales, y podría contar además con la presencia de otros funcionarios del Gobierno nacional, en lo que se perfila como el primer contacto formal con el mandatario desde la liberación del efectivo.

El primer encuentro tras la liberación

La cumbre en Balcarce 50 se concretará a poco más de un mes del regreso de Gallo al país, luego de que su liberación se produjera el domingo 1° de marzo, tras permanecer secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro en territorio venezolano.

De acuerdo con la información base, la recuperación de su libertad fue resultado de gestiones institucionales llevadas adelante por la Asociación del Fútbol Argentino, en una trama diplomática que posteriormente incluyó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Maduro.

Desde la propia Casa Rosada, ya a comienzos de marzo se anticipaba que el encuentro con el Presidente formaba parte de la agenda futura, aunque se remarcaba la necesidad de respetar primero los tiempos personales del gendarme tras su regreso. En ese contexto, por los pasillos de Balcarce 50 señalaban: "En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia".

Ese margen previo permitió que Gallo pudiera reacomodarse en su retorno al país y reencontrarse con su círculo íntimo, antes de concretar la reunión política e institucional con el jefe de Estado.

El regreso al país

Tras la liberación, Gallo fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y por el canciller Pablo Quirno, quienes encabezaron la bienvenida oficial en su arribo a la Argentina.

Ambos funcionarios también lo acompañaron el 3 de marzo en la conferencia de prensa realizada en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde el efectivo brindó detalles sobre los días que permaneció detenido en Rodeo I, en Caracas.

El regreso a Catamarca

Hacia fines de marzo, el gendarme catamarqueño regresó finalmente a la provincia, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. En ese reencuentro con sus familiares y con las autoridades locales, Gallo dejó una definición que amplió el foco de su caso personal hacia la situación general en Venezuela: pidió "no olvidar" a los presos políticos que aún permanecen detenidos, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

La mención incorporó a la escena pública la persistencia de otros casos aún no resueltos, instalando el reclamo por quienes continúan privados de su libertad.

La agenda política que siguió a su liberación

Al vínculo con representantes del Poder Ejecutivo también se sumó una reunión impulsada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a legisladores libertarios y aliados.

En ese marco, la exfuncionaria extendió además una invitación a Gallo y a su esposa, María Alexandra Gómez, para asistir a la obra protagonizada por su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes.

Con este nuevo encuentro en Casa Rosada, la secuencia institucional iniciada tras la liberación de Nahuel Gallo suma ahora su capítulo más simbólico: la reunión con el presidente Javier Milei, en un gesto político que se produce luego de 448 días de cautiverio y a más de un mes de su regreso a la Argentina.