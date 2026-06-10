Dusso fue distinguido en Atacalar 2026 por su defensa de la integración regional y el Paso San Francisco

En el marco de las actividades institucionales del XXIV Plenario del Comité de Integración Atacalar 2026, desarrolladas en la ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama, se concretó uno de los momentos más significativos del encuentro binacional: la distinción al vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, por su destacada trayectoria pública y su sostenido compromiso con el fortalecimiento de la integración regional.

La ceremonia se llevó a cabo en un contexto especialmente relevante, marcado por la inauguración oficial de la Expo Atacalar 2026, espacio concebido para promover el intercambio institucional, económico y cultural entre los territorios que integran esta estratégica región de vinculación entre Argentina y Chile.

El reconocimiento otorgado a Dusso destacó particularmente su papel en la promoción permanente del Corredor Bioceánico y del Paso Internacional San Francisco, considerado una de las obras estratégicas más importantes para consolidar la integración física, productiva y comercial entre ambos países.

Décadas de trabajo orientadas al desarrollo regional

La distinción entregada durante el plenario constituye un reconocimiento a décadas de gestión, compromiso y convicción política, sustentadas en una visión de desarrollo que entiende a la integración regional como una herramienta concreta para transformar las oportunidades económicas y sociales de los territorios involucrados.

Según se remarcó durante el acto, la labor impulsada por Dusso ha estado guiada por la premisa de que la integración no debe limitarse a una definición institucional o protocolar. Por el contrario, ha sido concebida como un mecanismo práctico y efectivo para:

Generar empleo genuino.

Atraer inversiones.

Potenciar el crecimiento regional.

Multiplicar las oportunidades para las futuras generaciones.

Fortalecer la vinculación entre Argentina y Chile.

Esta visión estratégica ha acompañado gran parte de su trayectoria pública, consolidándolo como una de las voces más persistentes en favor de los proyectos de infraestructura destinados a mejorar la conectividad y la competitividad regional.

El Paso San Francisco como eje de una agenda binacional

A lo largo de los años, el ingeniero Rubén Dusso se ha convertido en un referente central dentro de la agenda de integración entre ambos países. Su trabajo ha estado estrechamente vinculado a la promoción de iniciativas relacionadas con la infraestructura, la logística, el intercambio comercial y el turismo, pilares considerados fundamentales para profundizar los vínculos entre los territorios de ambos lados de la cordillera.

En ese marco, las autoridades resaltaron especialmente su contribución para mantener plenamente vigente el proyecto del Paso Internacional San Francisco, una iniciativa concebida como el eje de conexión natural entre el océano Atlántico y el océano Pacífico.

La continuidad de esta visión estratégica ha permitido sostener en la agenda pública la importancia de una obra considerada clave para ampliar las posibilidades de circulación de bienes, fortalecer los intercambios productivos y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones involucradas.

Una política de Estado orientada al futuro

Durante la entrega de la distinción, las autoridades presentes coincidieron en destacar la inquebrantable capacidad de Rubén Dusso para sostener en el tiempo una misma visión estratégica, centrada en la necesidad de avanzar hacia una integración más profunda y efectiva.

En ese sentido, se subrayó su defensa constante de la idea de que el corredor y la conexión cordillerana representada por el Paso San Francisco constituyen una verdadera política de Estado, destinada a trascender coyunturas y a consolidar un proyecto de largo plazo para ambos países.

La premisa sostenida a lo largo de los años apunta a que esta conexión no solo facilita el acercamiento entre regiones y gobiernos, sino que también permite estrechar los vínculos entre los pueblos, promover el desarrollo económico y abrir nuevas puertas al mundo para la producción argentina y chilena.

Un reconocimiento que trasciende una figura individual

Uno de los aspectos más destacados durante la ceremonia fue el énfasis puesto en el carácter colectivo de este reconocimiento. Las autoridades remarcaron que la distinción no solo enaltece la figura de Rubén Dusso, sino que también representa un homenaje a todos aquellos actores que, desde distintos ámbitos, continúan trabajando para hacer realidad los objetivos de integración regional.

En ese marco, el galardón fue entendido como una valoración al esfuerzo conjunto de profesionales, técnicos, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil que participan activamente en la construcción de una agenda común para el desarrollo.

La mención final estuvo orientada a destacar la importancia de continuar trabajando de manera mancomunada para alcanzar una integración plena, federal y competitiva, capaz de responder a los desafíos globales del futuro.

Así, la distinción entregada durante el XXIV Plenario del Comité de Integración Atacalar 2026 adquiere un significado que excede el reconocimiento personal. Se convierte también en una reafirmación de los principios que impulsan el proceso de integración regional y en un respaldo a una visión de desarrollo que busca consolidar nuevas oportunidades para las generaciones venideras, fortaleciendo el vínculo entre Argentina y Chile a través de obras estratégicas, cooperación permanente y una mirada compartida sobre el futuro.