Legisladores de Unión por la Patria exigieron la liberación de Cristina Kirchner

Senadores y diputados nacionales de Unión por la Patria realizaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para expresar su rechazo a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena dictada en la causa Vialidad.

La actividad reunió a representantes del principal bloque opositor, que utilizaron la convocatoria para cuestionar las condiciones de detención de la ex mandataria y manifestar su desacuerdo con las decisiones adoptadas en torno a su situación judicial.

Durante la rueda de prensa, los legisladores sostuvieron que existe una situación de arbitrariedad y "proscripción" hacia Cristina Kirchner. En ese contexto, remarcaron la necesidad de que los organismos judiciales competentes intervengan para poner fin a lo que consideran una situación injusta.

La conferencia se desarrolló en un escenario particularmente significativo para la oposición, al cumplirse un año desde que la ex presidenta comenzó a cumplir prisión domiciliaria por la condena relacionada con la causa Vialidad.

Cuestionamientos a las condiciones de detención

Uno de los pronunciamientos más contundentes durante la conferencia fue el realizado por Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

El legislador cuestionó las condiciones bajo las cuales Cristina Fernández de Kirchner cumple la prisión domiciliaria y expresó una fuerte crítica a las decisiones adoptadas en su caso.

"Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo Martínez durante la conferencia de prensa.

La declaración se convirtió en uno de los ejes centrales del encuentro con los medios, reflejando la postura de los legisladores respecto de la situación que atraviesa la ex mandataria.

La denuncia de arbitrariedad y proscripción

Los representantes de Unión por la Patria señalaron que la situación de Cristina Kirchner no puede analizarse únicamente desde una perspectiva judicial, sino que, a su entender, existe un componente de arbitrariedad que afecta sus derechos.

En ese sentido, insistieron en que la ex presidenta es víctima de un proceso de "proscripción", concepto que fue utilizado reiteradamente durante las manifestaciones públicas realizadas por el espacio político.

Los legisladores sostuvieron que la situación requiere una revisión y consideraron que las medidas aplicadas a la ex mandataria justifican una intervención institucional que permita corregir lo que entienden como una situación irregular.

El planteo realizado durante la conferencia estuvo acompañado por una serie de acciones formales destinadas a trasladar el reclamo a los organismos judiciales correspondientes.

La carta enviada a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura

Tras finalizar la conferencia de prensa, senadores y diputados de Unión por la Patria avanzaron con una iniciativa institucional para formalizar su posición.

Los legisladores enviaron una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura con el objetivo de reclamar que se ponga fin a la situación que denuncian.

Según manifestaron, el pedido se fundamenta en la convicción de que existe arbitrariedad y proscripción contra Cristina Kirchner, por lo que consideran necesario que los organismos competentes intervengan.

La presentación de la carta se produjo precisamente cuando se cumple un año de la prisión domiciliaria de la ex presidenta, circunstancia que los legisladores tomaron como un punto de referencia para renovar públicamente sus cuestionamientos.