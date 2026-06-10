Adorni presentará hoy su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto presentar este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en un contexto marcado por la investigación judicial que analiza su evolución patrimonial y por las repercusiones generadas tras conocerse que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias que funciona bajo la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

La presentación será observada con especial atención dentro del Gobierno nacional. Diversas fuentes oficiales confirmaron que la documentación será entregada durante las últimas horas de este miércoles y señalaron que existe la posibilidad de que el funcionario realice alguna manifestación pública una vez cumplido el trámite formal.

Mientras tanto, en la Casa Rosada avanzan en la elaboración de una estrategia comunicacional destinada a respaldar al jefe de Gabinete y responder a los cuestionamientos que surgieron en torno a su situación patrimonial. El objetivo oficial es acompañar la presentación de la declaración jurada con una defensa política e institucional que permita fijar la posición del Gobierno frente a las críticas.

El Régimen Simplificado de Ganancias

Uno de los ejes centrales de la controversia gira en torno a la adhesión de Adorni y de Bettina Angeletti al Régimen Simplificado de Ganancias. Desde el entorno del funcionario buscan establecer una diferencia clara entre la incorporación a ese esquema tributario y una eventual regularización de bienes no declarados.

Según explican fuentes cercanas al jefe de Gabinete, ni Adorni ni su esposa utilizarán el mecanismo para blanquear activos. La versión oficial sostiene que la adhesión responde exclusivamente a la posibilidad de acceder a una modalidad más simple para la presentación del impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con esa explicación, el régimen permite que el contribuyente visualice una declaración jurada precargada por ARCA, la revise, introduzca correcciones en caso de ser necesario y posteriormente abone el impuesto que corresponda.

El argumento técnico de la defensa oficial

Dentro del Gobierno consideran que la principal defensa frente a los cuestionamientos pasa por explicar las características técnicas del régimen. En ARCA sostienen que la precarga de la declaración jurada se realiza de manera inmediata, permitiendo que el contribuyente conozca rápidamente la información que posee el organismo fiscal.

Esa posibilidad constituye uno de los argumentos centrales utilizados por el oficialismo. Según la explicación difundida desde el entorno de Adorni, el sistema brinda la posibilidad de aceptar los datos disponibles o solicitar rectificaciones cuando corresponda.

Asimismo, cerca del jefe de Gabinete afirman que se encontraban trabajando en una declaración rectificatoria desde el año 2020. Ese dato es presentado por sus colaboradores como una evidencia de que el proceso forma parte de un ordenamiento fiscal previo y no de una decisión adoptada como consecuencia directa de la investigación judicial en curso.

La postura oficial insiste en que la adhesión al régimen simplificado no implica necesariamente la utilización de los mecanismos previstos por la Ley de Inocencia Fiscal para exteriorizar bienes. Aunque ambos instrumentos se encuentran vinculados dentro del mismo marco normativo, desde el Ejecutivo remarcan que una cosa no supone automáticamente la otra.

La causa judicial bajo la lupa

La presentación de la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción se produce mientras avanza una investigación judicial que busca determinar si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete puede justificarse con los ingresos declarados.

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes analizan distintos aspectos de la situación patrimonial del grupo familiar. Entre los elementos que son objeto de estudio se encuentran:

• Propiedades.

• Gastos.

• Deudas.

• Viajes.

• Consumos.

• Movimientos financieros.

La documentación que presente Adorni ante la Oficina Anticorrupción aparece como uno de los elementos que quedarán bajo observación en el marco de la investigación federal.

Expectativa sobre el contenido patrimonial

Dentro de distintos sectores del Gobierno evitan brindar precisiones acerca de los bienes o activos que podrían figurar en la declaración jurada. Tampoco confirman ni desmienten la eventual inclusión de dinero en efectivo o de activos que no hubieran sido conocidos públicamente hasta ahora.

Consultados por TN sobre la posibilidad de que el funcionario declare tenencias de dinero conocidas popularmente como "dólares del colchón", desde el oficialismo respondieron que no cuentan con información al respecto.

La decisión predominante dentro de la administración nacional es esperar la presentación formal antes de emitir comentarios sobre el contenido específico de la declaración patrimonial.

La estrategia política de la Casa Rosada

Mientras se aguarda la presentación oficial, el Gobierno ya trabaja sobre la estrategia política que desplegará en las próximas horas. La línea argumental apunta a sostener que Adorni cumplió con todos los procedimientos formales requeridos y que no utilizó el régimen simplificado para blanquear bienes.

Desde la Casa Rosada consideran que la exposición de la documentación permitirá discutir la situación sobre datos concretos y no sobre especulaciones. En ese marco, creen que una explicación ordenada por parte del funcionario puede contribuir a contener el impacto político del caso.

No obstante, dentro del propio oficialismo reconocen que la investigación judicial continuará independientemente de la presentación ante la Oficina Anticorrupción. La adhesión al régimen simplificado puede ordenar cuestiones tributarias, pero no tiene efectos sobre la investigación penal que analiza la evolución patrimonial del funcionario.

La diferencia, según explican dentro del Gobierno, es sustancial. Mientras ante ARCA el contribuyente presenta la declaración de Ganancias, revisa la información precargada y paga lo que corresponda, ante la Justicia deberá demostrar si sus ingresos resultan suficientes para justificar bienes, gastos, deudas y movimientos patrimoniales.

Con ese escenario como telón de fondo, el oficialismo se prepara para sostener públicamente que no existió enriquecimiento ilícito. La defensa será desplegada tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde buscarán instalar que la causa se apoya en sospechas políticas y que la declaración jurada permitirá centrar el debate en documentación concreta. Por esa razón, la presentación prevista para este miércoles aparece como un punto determinante tanto para la estrategia de Manuel Adorni como para la respuesta institucional que prepara la Casa Rosada.