Estados Unidos acusa a una tecnológica china de espiar desde Vaca Muerta

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a tensar la disputa diplomática con China alrededor de la tecnología que podría instalarse en Vaca Muerta. Durante el summit de AmCham Energía, el diplomático reiteró su cuestionamiento a Huawei, la tecnológica china que la cooperativa neuquina CALF negocia contratar para construir un data center en la cuenca.

La intervención de Lamelas ocurrió apenas un día después de que mantuviera una reunión con la conducción de CALF, en un intento por destender el conflicto generado alrededor de esa negociación. Sin embargo, frente al auditorio empresarial, el embajador volvió a plantear que Huawei espía para el Partido Comunista Chino y advirtió sobre las posibles consecuencias que, a su criterio, podría tener el uso de esa tecnología en un área estratégica como Vaca Muerta.

La disputa había adquirido dimensión diplomática después de que trascendieran mensajes de WhatsApp en los que un funcionario de la embajada estadounidense solicitó a un gerente de CALF que diera de baja la negociación con Huawei. En esas comunicaciones también se advertía sobre eventuales restricciones de visado para los directivos de la cooperativa que avanzaran con la tecnológica china.

CALF, la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, considerada la mayor distribuidora eléctrica de la Patagonia, calificó aquella intervención como una presión indebida y llevó su reclamo ante la Cancillería.

"La seguridad energética de los datos"

Ante empresarios, Lamelas colocó el eje de la discusión en la seguridad de la información vinculada con el desarrollo energético. "La seguridad energética de los datos es la seguridad nacional de ambos países", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las empresas estadounidenses y de otras partes del mundo que pretenden invertir en la Argentina buscan garantías de que sus datos estarán protegidos y circularán a través de "redes de confianza". El embajador apuntó entonces directamente contra el Gobierno chino y sostuvo que China exige a sus empresas entregar al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial. Según su planteo, "todo está controlado por el Partido Comunista Chino".

Lamelas sostuvo que esta situación no resulta conveniente y afirmó que tampoco contribuiría a atraer inversiones extranjeras hacia Vaca Muerta.

La argumentación del diplomático continuó con una pregunta dirigida a los empresarios presentes: "¿Por qué en uno de los países más capitalistas y más libres del mundo, los Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei?". A continuación, sostuvo que las empresas estadounidenses son líderes globales en materia de seguridad y transparencia y explicó que, por esa razón, no utilizan tecnología china considerada crítica.

La respuesta de China

Las declaraciones de la embajada estadounidense habían generado previamente una respuesta de la embajada china en la Argentina, que cuestionó duramente las advertencias formuladas por Washington. En un comunicado, la representación diplomática china acusó a la embajada estadounidense de haber "avivado deliberadamente la teoría de la amenaza china" y de haber "impedido de forma descarada" que una empresa argentina coopere con Huawei.

China calificó esa conducta como una muestra de "arrogancia" y una "grave falta de respeto hacia la soberanía" de terceros países. El conflicto se profundizó después de que Lamelas ratificara por escrito que las advertencias relacionadas con los visados representaban la política oficial de Washington. Frente a esa confirmación, la embajada china volvió a responder.

En esa oportunidad recurrió a un proverbio: "Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos", planteó.

La representación china agregó que exagerar y generalizar deliberadamente el concepto de seguridad nacional no convierte las mentiras en realidad. También sostuvo que la Argentina, como Estado soberano, tiene derecho a decidir de manera autónoma con quién colaborar, sin que otros países le indiquen qué empresas y proveedores considera fiables y seguros.

En ese mismo planteo, rechazó especialmente la posibilidad de que terceros países intervengan mediante restricciones de visado para los representantes de empresas argentinas.

"Cocodrilo que se duerme, es cartera"

Más allá del enfrentamiento por Huawei, el discurso de Lamelas ante el empresariado tuvo un segundo eje: transmitir la idea de que la Argentina atraviesa un momento que debe ser aprovechado por los inversores.

Para sintetizar ese mensaje utilizó una expresión popular: "Cocodrilo que se duerme, es cartera". "No se duerman. Cocodrilo que se duerme, es cartera, hay un dicho", afirmó ante los empresarios, en una de las frases más comentadas de la jornada.

El embajador llamó directamente a aprovechar el escenario económico y sostuvo: "Conocen el mercado, saben que funciona: es ahora el momento de actuar para transformar la economía".

En ese proceso, remarcó que Estados Unidos es "un socio confiable" y aseguró que "las reglas de juego han cambiado", una definición que sintetiza el diagnóstico que la embajada viene sosteniendo desde el cambio de gestión en la Casa Rosada.

Petróleo, Vaca Muerta y el nuevo escenario energético

Para explicar las oportunidades que, según su visión, presenta la Argentina, Lamelas recurrió a los números de la producción petrolera y al desempeño del sector energético.

El diplomático señaló que la producción de petróleo alcanzó un récord de 850.000 barriles diarios y destacó las proyecciones oficiales para el superávit comercial energético. Los datos mencionados durante su exposición fueron:

Producción de petróleo: 850.000 barriles diarios .

. Superávit comercial energético proyectado para 2026: US$11.000 millones .

. Superávit comercial energético en 2025: US$8000 millones .

. Proyección de superávit para 2027: US$16.000 millones.

En ese marco, Lamelas definió a Vaca Muerta como "el verdadero motor del éxito económico actual".

La formación neuquina aparece así como uno de los principales escenarios de la disputa tecnológica, pero también como el centro del mensaje de oportunidades que el embajador estadounidense buscó transmitir al empresariado.

Financiamiento estadounidense para proyectos argentinos

Otro de los ejes destacados por Lamelas fue el financiamiento. El embajador confirmó la firma de un acuerdo comercial bilateral que involucra a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y al Eximbank, organismos estadounidenses vinculados con el crédito y las garantías del Gobierno de Estados Unidos.

"Estamos trabajando a todo con estas dos organizaciones para destrabar todos los financiamientos públicos y privados. Seguimos muy de cerca cada proyecto", aseguró.

Además, anticipó que durante los próximos meses habrá anuncios concretos relacionados con esa línea de cooperación. La referencia al financiamiento se integró así al mensaje general de Lamelas sobre el momento que atraviesa la Argentina y sobre la posibilidad de que el capital privado encuentre respaldo para participar de proyectos vinculados con la transformación energética.

Petróleo, gas, ciberseguridad y tecnología

El embajador también repasó otros sectores que forman parte de la relación bilateral. Entre ellos mencionó la cooperación en petróleo, gasoductos e hidroeléctricas, además de la ciberseguridad. A esto sumó la elección de la Argentina como "socio clave" y proveedor confiable de minerales críticos, así como el trabajo conjunto para el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR).

En su exposición, Lamelas vinculó además el crecimiento del sector energético con la demanda generada por la inteligencia artificial, y mencionó proyectos de transmisión eléctrica como la licitación AMBA I.

De este modo, su discurso amplió el foco más allá de la controversia por Huawei y presentó una agenda que conecta energía, tecnología, infraestructura, financiamiento, minerales críticos y seguridad informática.

"¿Quién va a ser parte de esta transformación?"

Lamelas cerró su intervención con una definición que condensó el eje de su exposición y volvió a colocar a la Argentina ante una disyuntiva vinculada con las inversiones.

"La verdadera pregunta ya no es si la Argentina se va a convertir en una potencia energética. La pregunta es quién va a ser parte de esta transformación", planteó.

El embajador concluyó con una convocatoria dirigida específicamente a los distintos actores del sector privado. A quienes trabajan en tecnología les pidió que llevaran soluciones "ahora"; a quienes cuentan con capital, les indicó que era el momento de invertir; y a quienes necesitaran respaldo institucional, les ofreció el acompañamiento de la Embajada.

Así, el conflicto por Huawei y el data center proyectado en Vaca Muerta quedó inserto dentro de una disputa de mayor alcance sobre seguridad tecnológica, soberanía, inversiones y alianzas estratégicas. Mientras Washington cuestiona la participación de la tecnología china y reivindica a las empresas estadounidenses como garantes de seguridad y transparencia, Beijing defiende el derecho argentino a decidir autónomamente con quién establecer acuerdos.

En paralelo, Lamelas buscó transmitir al empresariado la idea de que el escenario energético argentino atraviesa una transformación que ofrece oportunidades concretas y que, en su lectura, exige tomar decisiones ahora.