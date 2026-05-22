Dusso participó del Foro de Vicegobernadores y defendió el federalismo regional

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó este jueves en la tercera sesión ordinaria del Foro de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), un espacio institucional que reúne a las máximas autoridades de las cámaras legislativas provinciales con el objetivo de debatir políticas comunes y fortalecer una agenda federal entre las distintas jurisdicciones del país.

El encuentro se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió tanto a representantes presentes de manera física como a funcionarios conectados de manera remota desde distintas provincias argentinas. Durante la jornada, Dusso expuso sobre la necesidad de profundizar los mecanismos de integración regional y defendió el trabajo conjunto entre provincias como herramienta para superar desigualdades estructurales y fortalecer el federalismo real.

Una reunión con representación de distintas provincias

La sesión contó con la presencia de vicegobernadores y vicegobernadoras de distintas regiones del país. Participaron:

Verónica Magario , vicegobernadora de Buenos Aires.

, vicegobernadora de Buenos Aires. Carlos Silva Neder , de Santiago del Estero.

, de Santiago del Estero. Teresita Madera , de La Rioja.

, de La Rioja. Antonio Marocco , de Salta.

, de Salta. Miguel Ángel Acevedo , de Tucumán.

, de Tucumán. Alberto Bernis , de Jujuy.

, de Jujuy. Rubén Dusso, de Catamarca.

De manera remota también participaron:

Mónica Urquiza , de Tierra del Fuego.

, de Tierra del Fuego. Pedro Pesatti , de Río Negro.

, de Río Negro. Lucas Romero Spinelli, de Misiones.

Además, estuvieron representadas las provincias de Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Chaco. En el marco de la sesión, los integrantes del foro ratificaron la continuidad de Verónica Magario al frente de la presidencia del FOVIRA y oficializaron la incorporación del vicegobernador jujeño Alberto Bernis a la vicepresidencia del organismo, cargo que anteriormente ocupaba Rubén Dusso.

El valor estratégico de las regiones

Durante su intervención, el vicegobernador catamarqueño trazó un recorrido histórico sobre los procesos de cooperación regional iniciados décadas atrás y vinculó aquellas experiencias con la actualidad política y económica del país.

Dusso recordó que esos esquemas comenzaron a consolidarse hacia 1986 con la participación de seis provincias que actualmente continúan integrando espacios regionales comunes:

La Rioja .

. Catamarca .

. Santiago del Estero .

. Tucumán .

. Salta .

. Jujuy.

En ese contexto, sostuvo que las provincias, de manera aislada, difícilmente puedan alcanzar niveles de autosuficiencia, mientras que las regiones sí poseen capacidad para resolver problemas estructurales compartidos. Según expresó, el trabajo regional permite destrabar dificultades que las jurisdicciones por sí solas no logran resolver.

Norte Grande, Región Centro y Atacalar

Dusso destacó especialmente el funcionamiento de bloques regionales y espacios de articulación interprovincial que, según indicó, generan beneficios económicos y políticos para el interior argentino. Entre los esquemas mencionados se encuentran:

Norte Grande , integrado por diez provincias del NOA y NEA.

, integrado por diez provincias del NOA y NEA. Región Centro .

. Comités internacionales como Atacalar.

El vicegobernador remarcó que estos espacios mantienen continuidad institucional más allá de las diferencias partidarias y de los cambios de gestión. En ese sentido, señaló que las provincias continúan reuniéndose independientemente del signo político de cada gobierno porque existen más temas en común que cuestiones que las separan.

Las asimetrías que afectan al interior

Uno de los ejes centrales del discurso de Dusso estuvo vinculado a las desigualdades estructurales entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para ejemplificar esas asimetrías, el mandatario mencionó el caso de las provincias tabacaleras del Norte Grande. Según indicó, siete provincias producen tabaco, pero las decisiones sobre el destino de los recursos recaudados por esa actividad se toman fuera de esos territorios.

También expuso la situación de Corrientes respecto del sistema energético. Dusso señaló que, pese a que varias líneas de alta tensión de 500 kilovatios atraviesan el territorio correntino, los habitantes de esa provincia terminan pagando tarifas energéticas más elevadas que las de la Ciudad de Buenos Aires debido a que la distribuidora se encuentra radicada en el AMBA.

A través de esos ejemplos, el vicegobernador sostuvo la necesidad de consolidar bloques regionales sólidos capaces de defender intereses comunes y fortalecer el federalismo.

La Mesa del Litio

Dusso también puso como ejemplo de trabajo conjunto exitoso a la denominada Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Salta y Jujuy.. El mandatario provincial señaló que ese esquema regional permitió coordinar políticas de Estado vinculadas a recursos estratégicos y desarrollar mecanismos de articulación comunes entre las provincias participantes.

Según sostuvo, este tipo de experiencias demuestra que la cooperación regional puede transformarse en una herramienta concreta para el desarrollo económico y político de las jurisdicciones del interior.

El llamado a ejercer un "federalismo real"

En el tramo final de su intervención, Dusso convocó a profundizar las acciones institucionales y fortalecer los espacios de integración entre provincias. El vicegobernador afirmó que resulta fundamental ejercer un "federalismo real" para que cada provincia pueda desarrollar plenamente sus recursos naturales, humanos y turísticos.

Asimismo, planteó la importancia de promover intercambios internos entre las distintas regiones del país con el objetivo de construir una nación "más grande, más justa y con un pueblo mucho más feliz".

La participación de Catamarca en la tercera sesión ordinaria del FOVIRA volvió a poner en agenda el debate sobre las asimetrías regionales, la articulación entre provincias y el papel de los espacios federales como herramientas para impulsar políticas comunes y fortalecer el desarrollo del interior argentino.