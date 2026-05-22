El divertido baile del gobernador de Salta que se viralizó en redes sociales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó este jueves un momento distendido y festivo durante la presentación oficial de una nueva ruta aérea internacional que unirá de manera directa a la provincia con Río de Janeiro. El mandatario se sumó al ritmo de la música carioca y bailó junto a artistas vestidos con trajes típicos de carnaval brasileño, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y captó la atención de miles de usuarios.

La actividad se desarrolló en un hangar del aeropuerto salteño, donde el Gobierno provincial anunció la puesta en marcha de los vuelos directos que serán operados por la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas a partir del próximo 17 de diciembre. El nuevo servicio contará con dos frecuencias semanales y marcará un hecho histórico para la provincia al convertirse en la primera conexión aérea directa entre Salta y Río de Janeiro.

En medio del acto institucional, Sáenz decidió acompañar el clima festivo generado por la música y los bailarines presentes en el lugar. Las imágenes muestran al gobernador participando de la celebración mientras sonaba samba y compartiendo el escenario con artistas caracterizados con vestuarios típicos del carnaval carioca. El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el video fue replicado por usuarios y medios de comunicación.

Una nueva conexión internacional para Salta

El anuncio de la nueva ruta aérea fue presentado por el Gobierno provincial como un avance importante en materia de conectividad internacional para Salta. Según se informó durante el acto, los vuelos comenzarán a operar el 17 de diciembre de este año y tendrán dos frecuencias por semana en ambos sentidos.

El esquema previsto contempla:

Vuelos desde Río de Janeiro hacia Salta los días lunes y viernes.

Vuelos desde Salta hacia Río de Janeiro los jueves y domingos.

De acuerdo con lo detallado oficialmente, se trata de la primera vez que Salta contará con un enlace aéreo directo con la ciudad brasileña, uno de los principales destinos turísticos de Sudamérica. Durante su discurso, Sáenz destacó el alcance de esta nueva conexión y remarcó la relevancia estratégica que representa para la provincia. "Es un paso muy importante para Salta. Por primera vez en la historia vamos a tener un vuelo directo a Río de Janeiro", expresó el mandatario provincial frente a funcionarios, representantes de la aerolínea y referentes del sector turístico.

El gobernador además señaló que esta incorporación se suma a las conexiones internacionales que la provincia ya mantiene con Lima, Asunción y Panamá, y sostuvo que Salta se consolida como "la principal del NOA y el NEA con vuelos internacionales".

El acto oficial

La presentación oficial reunió a funcionarios provinciales, representantes diplomáticos y referentes vinculados al turismo y al sector aerocomercial. Entre los presentes estuvieron la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia; el gerente de Desarrollo de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada; y la cónsul honoraria de Brasil, Alcione Cristina Patrocinio.

También participaron operadores turísticos y otras autoridades provinciales, en un encuentro que tuvo un fuerte componente promocional y que buscó destacar el potencial de la nueva conexión aérea para fortalecer el turismo y el intercambio entre ambos destinos.

La presencia de bailarines con trajes de carnaval brasileño y la ambientación musical vinculada a la cultura carioca aportaron un tono festivo al acto institucional. Fue en ese contexto donde Sáenz decidió incorporarse a la celebración y bailar junto a los artistas presentes, una escena que terminó convirtiéndose en el aspecto más comentado de la jornada en redes sociales.

El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro https://t.co/Jsl89JBnD3 pic.twitter.com/C2OthqTS6e — LA NACION (@LANACION) May 21, 2026

El impacto en redes sociales

El video del gobernador bailando samba comenzó a multiplicarse rápidamente en distintas plataformas digitales poco después del anuncio oficial. Las imágenes captaron la atención tanto por el carácter distendido del momento como por el contraste con el marco institucional del evento.

La escena mostró a Sáenz relajado y participativo durante la presentación de una medida que el Gobierno provincial considera estratégica para el fortalecimiento de la conectividad aérea internacional de Salta. El episodio sumó repercusión al anuncio de los vuelos directos y amplificó la visibilidad del acto más allá de la agenda política y turística.

Mientras el contenido se viralizaba en redes sociales, el foco oficial permaneció puesto en la nueva ruta aérea que comenzará a operar a fin de año y que incorporará una conexión inédita entre Salta y Río de Janeiro. La provincia buscará así ampliar su red de vuelos internacionales y fortalecer su posicionamiento regional a través de nuevos enlaces con destinos del exterior.