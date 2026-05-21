Milei anunció una baja de retenciones para el agro y prometió "una revolución de la riqueza"

En el marco del 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció una nueva reducción de los derechos de exportación para el sector agropecuario y confirmó beneficios fiscales para distintas ramas industriales. El mandatario presentó las medidas como parte de una estrategia orientada a "achicar el Estado", sostener el equilibrio fiscal y promover el crecimiento económico.

El anuncio incluyó una disminución de las retenciones al trigo y la cebada, una reducción gradual para la soja hasta 2028 y la eliminación temporal de retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias.

Baja de retenciones al agro

Durante su exposición, Milei detalló que las retenciones aplicadas al trigo y la cebada pasarán "del 7.5% al 5.5% a partir de junio" de este año. La medida fue presentada como un alivio para el sector agropecuario y como parte de un esquema más amplio de reducción impositiva.

En relación con la soja, el Presidente explicó que el Gobierno proyecta una baja gradual de las retenciones desde enero de 2027. Según indicó, el ritmo de esa reducción dependerá de la evolución de la recaudación.

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos", afirmó.

El mandatario también aseguró que la reducción de impuestos no quedará limitada al campo. En ese sentido, anunció que entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias serán llevadas a cero.

Entre los principales anuncios económicos mencionados por el Presidente se destacan:

Trigo y cebada: reducción de retenciones del 7,5% al 5,5% desde junio.

reducción de retenciones del 7,5% al 5,5% desde junio. Soja: baja gradual de derechos de exportación desde enero de 2027 hasta 2028.

baja gradual de derechos de exportación desde enero de 2027 hasta 2028. Industria automotriz: retenciones cero entre julio de 2026 y junio de 2027.

retenciones cero entre julio de 2026 y junio de 2027. Industria petroquímica: retenciones cero durante el mismo período.

retenciones cero durante el mismo período. Maquinarias: eliminación temporal de retenciones por un año.

"Los impuestos son un robo"

Milei volvió a defender su visión sobre el sistema impositivo y sostuvo que el objetivo de su administración es reducir el tamaño del Estado para disminuir la carga tributaria.

"Los impuestos son un robo y nadie los paga por gusto", expresó durante el acto.

El Presidente afirmó que el Gobierno seguirá "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde".

"Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", exhortó.

Al mismo tiempo, advirtió que ese proceso requiere condiciones de estabilidad macroeconómica. "Para hacerlo de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico", sostuvo.

Según Milei, "el equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias", mientras que el crecimiento económico "lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado".

Críticas a la oposición y denuncia de un "golpe de Estado"

En uno de los tramos más duros de su discurso, el mandatario responsabilizó a la oposición por haber intentado desestabilizar el programa económico del Gobierno.

"En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal", afirmó.

Milei sostuvo que esas acciones "generaron pánico" y provocaron "una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía".

En ese contexto, denunció que durante el año pasado existió un intento de "golpe de Estado".

"Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu quo que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios", evaluó.

El Presidente además aseguró que el impacto de ese proceso derivó en una fuerte presión sobre el sistema financiero y cambiario.

"Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Argentina y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina", señaló.

Según Milei, "el tamaño del ataque" recibido "equivale a 70 mil millones dólares".

"Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseñó Toto Caputo", destacó en referencia al ministro de Economía, Luis Caputo.

Defensa del modelo económico

El mandatario reivindicó la gestión económica y afirmó que el Gobierno logró sostener el modelo cambiario pese a las tensiones.

"Sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario", aseguró.

También destacó indicadores vinculados al crecimiento económico y al comercio exterior.

"Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable", ironizó.

A su vez, remarcó "el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico".

En materia social, Milei afirmó que el Gobierno logró reducir la pobreza.

"Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos", sostuvo, y vinculó esos resultados "al ajuste fiscal" implementado por la administración nacional.

Para el Presidente, "todas estas cosas demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión".

Victoria parlamentaria y mensaje político

El jefe de Estado también hizo referencia a la actividad legislativa y celebró el desempeño del oficialismo en la Cámara de Diputados.

"Ayer le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión", afirmó.

"13 a 0 les ganamos. ¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?", preguntó al auditorio.

En otro tramo de su intervención, utilizó comparaciones musicales para describir a su Gabinete.

"Mi equipo de Gobierno son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica", expresó.

Además, proyectó un escenario de expansión económica para el país y prometió profundizar la lucha contra la inflación.

"Va a haber una revolución de la riqueza en Argentina", auguró.

"No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación", prometió.

El mensaje al campo y las presencias en el acto

Milei dedicó una parte de su discurso a cuestionar el vínculo histórico entre el Estado y el sector agropecuario.

"Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas", afirmó.

En esa línea, denunció "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

Del acto participaron integrantes del Gabinete nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el funcionario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.