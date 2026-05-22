En la antesala del Te Deum, el Gobierno mantuvo un encuentro con la Conferencia Episcopal Argentina

En la previa de una nueva celebración del Te Deum del 25 de Mayo, el Gobierno nacional mantuvo un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en un contexto marcado por la expectativa política y la atención sobre el mensaje que brindará la Iglesia durante la tradicional ceremonia patria.

La reunión se realizó el jueves por la tarde en el Palacio San Martín y contó con la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la conducción del episcopado argentino. El eje principal del intercambio fue la agenda social, uno de los temas que tendrá un lugar central en la oración que pronunciará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, durante el acto religioso previsto para el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Por parte del Gobierno nacional participaron Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y Agustín Caulo, secretario de Culto. En representación de la Iglesia estuvieron presentes Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

La agenda social, eje del encuentro

La reunión tuvo lugar en medio de los preparativos para el Te Deum del 25 de Mayo, una ceremonia tradicional dentro del calendario institucional argentino que suele concentrar fuertes definiciones vinculadas al escenario político, económico y social del país.

Según se informó, el intercambio entre funcionarios y autoridades eclesiásticas giró en torno a la agenda social, temática que García Cuerva abordará durante su mensaje en la Catedral Metropolitana. La presencia de Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, y de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, reflejó el interés del Gobierno en participar de un espacio de diálogo previo a una de las ceremonias religiosas y políticas más relevantes del calendario patrio.

La reunión también se produjo en un contexto donde el Gobierno nacional sigue de cerca el contenido que tendrá la homilía del próximo lunes, tradicionalmente observada por el arco político debido al peso institucional y simbólico del mensaje de la Iglesia.

Javier Milei participará del Te Deum junto a su gabinete

Está prevista la asistencia del presidente Javier Milei al Te Deum del 25 de Mayo. El mandatario concurrirá acompañado por ministros y secretarios de su gabinete.

También participará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La ceremonia religiosa se desarrollará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y formará parte de las actividades oficiales organizadas por el Gobierno nacional para conmemorar un nuevo aniversario patrio.

Tras la celebración litúrgica, los representantes de la administración nacional se trasladarán hacia las puertas del Cabildo de Mayo, donde se realizará la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Fanfarria Militar "Alto Perú".

Posteriormente, el presidente y los integrantes del gabinete regresarán caminando hacia la Casa Rosada para participar de una reunión de Gabinete encabezada por Milei.

Expectativa en Casa Rosada por el mensaje de la Iglesia

En Balcarce 50 existe expectativa respecto del tono que tendrá la oración del próximo lunes. Históricamente, los mensajes pronunciados durante el Te Deum suelen contener referencias directas a la situación social y política del país, así como llamados de atención vinculados al contexto nacional.

La preocupación oficial se produce en un momento complejo para la administración nacional, atravesada por tensiones políticas y conflictos internos. Según trascendió, uno de los focos de atención dentro del oficialismo está puesto en la fuerte interna desarrollada en redes sociales, un escenario que generó ruido político en las últimas semanas y que se convirtió en uno de los factores de tensión dentro del espacio gobernante.

A ello se suma la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, el contenido de la homilía que pronunciará Jorge García Cuerva es seguido con atención por el Gobierno nacional, especialmente por la posibilidad de que incluya referencias a la situación social y política actual.