Dusso recibió al equipo técnico del Banco Mundial

El vicegobernador Rubén Dusso, junto a la ministra de Minería, Teresita Regalado, recibió a representantes del Banco Mundial en el marco de una visita técnica destinada a profundizar el trabajo de cooperación relacionado con la actividad minera de la provincia.

La misión se desarrolla en el contexto del convenio de cooperación y del apoyo estratégico que el Banco Mundial brinda a la Mesa del Litio, a través del Programa RISE. En ese marco, los equipos técnicos del organismo internacional y del Ministerio de Minería participaron de dos jornadas de trabajo orientadas al análisis de información vinculada con los proyectos mineros de la provincia.

El eje central de las reuniones estuvo puesto en analizar y validar información, con la finalidad de avanzar en la generación de un sistema de información estructurada y actualizada sobre los distintos proyectos mineros de Catamarca. La iniciativa apunta a reunir y ordenar información para disponer de una herramienta que permita trabajar con una base de datos vinculada al desarrollo de la actividad minera provincial.

Una base de datos para proyectar escenarios

Durante las dos jornadas de trabajo, los equipos técnicos concentraron sus tareas en el análisis y la validación de los datos disponibles. El propósito es que la información pueda quedar organizada dentro de un sistema estructurado y actualizado.

Según explicaron durante el encuentro, a partir de esta base de datos será posible elaborar distintos escenarios y proyecciones. Estas herramientas podrán contribuir a una mejor planificación sectorial y a la toma de decisiones vinculadas con la actividad minera.

De esta manera, el trabajo técnico se orienta no solamente a disponer de información sobre los proyectos existentes, sino también a generar las condiciones necesarias para utilizar esos datos en procesos de planificación y análisis del sector.

El desarrollo de un sistema de información estructurada busca, en este sentido, aportar una herramienta para el seguimiento de la actividad y para la elaboración de escenarios que permitan fortalecer la planificación sectorial.

Cooperación e intercambio de conocimientos

Al finalizar la reunión, las partes coincidieron en destacar la importancia de las jornadas como un espacio para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias.

El trabajo conjunto entre los equipos técnicos también fue señalado como una oportunidad para potenciar las capacidades técnicas tanto del sector público como del sector privado. En ese sentido, el intercambio desarrollado durante la misión apunta a favorecer una mayor transparencia y contribuir a la optimización de la información relacionada con la actividad minera.

La cooperación técnica se plantea así como un componente central del proceso, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes y de la construcción de herramientas destinadas a mejorar la disponibilidad y organización de los datos del sector. El objetivo señalado durante el encuentro es que la información sobre los proyectos mineros pueda contar con una estructura actualizada que facilite su análisis y permita utilizarla como insumo para la planificación y la toma de decisiones.