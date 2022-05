Edgar Bacchiani declaró que cuenta con 50 millones de dólares para afrontar los pagos

Poco antes de las 10 de la mañana, Edgar Adhemar Bacchiani ingresó al Juzgado Federal por calle Junín en una camioneta escoltado por el personal de traslado del Servicio Penitenciario provincial, para realizar la ampliación de declaración solicitada al magistrado a través de su abogado defensor.

Esta fue la tercera vez, en la que Bacchiani se sentó ante el juez y las partes, desde que fue detenido el pasado 22 de abril.

Por más de dos horas, el CEO local amplió su declaración, trascendiendo que dijo contar con la suma de 50 mil dólares para afrontar los pagos a los ahorristas.

Consultado por LA UNIÓN, el juez federal explicó que ¨Bacchiani en su ampliación se ofreció a pagar, pero por otros mecanismo distintos al anterior. Esta dispuesto a pagar y quiere hacerlo a partir del lunes¨.

En sus dichos, el detenido dijo además contar con una disponibilidad de fondos, dando así más garantías de que efectivamente el pago se realizará.

¨Nosotros lo escuchamos; no tomamos ninguna decisión y se le corrió vista a todos los participantes del proceso, vamos a verificar todo lo que manifestó¨, indicó.

En cuanto al pago a los ahorristas señaló ¨Es una cuestión que vamos a ver bien si efectivamente se hace y porque mecanismo se hace, o si no se hace, porque la voluntad de arreglar esto está, pero a veces las condiciones no se dan. Tratamos de no generar falsas expectativas, sobre todo del inversor medio para abajo no sabe dónde estuvo parado, invirtió sus pocos o muchos ahorros ahí y resulto todo frustrante. No queremos sumarle una nueva frustración”, concluyó.

Segovia le dijo quien daba las órdenes



El contador público, Iván Segovia, tal como estaba previsto, se presentó ayer a la mañana de manera espontánea ante el juez federal, Miguel Angel Contreras, quien tiene a su cargo la investigación por distintos delitos económicos a la firma Adhemar Capital, donde él trabajaba cumpliendo la función de contador.

Cerca de las 9 de la mañana el profesional ingresó al juzgado y ante la presencia del magistrado, los fiscales federales, Rafael Velhis Ruiz y Santo Reynoso, declaró por más de dos horas, según lo manifestado a LA UNIÓN por fuentes judiciales.

Durante su amplio relato, Segovia explicó con precisión cuál era su trabajo dentro de la financiera, cuáles eran ¨los pasivos y los activos¨, es decir, ¨cómo funcionaba el sistema en general¨. Asimismo, dijo quienes ¨eran los directivos y quien le daba las órdenes¨. Antes de iniciar su relato, Segovia hizo entrega de un pendrive, que contenía, según indicó todo el trabajo que realizó dentro de la financiera.

Una fuente del juzgado, señaló a este diario, que el contador será nuevamente citado para que ¨amplié algunos aspectos que quedaron pendientes¨.