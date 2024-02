El Colegio de Abogados rechaza la propuesta de modificación del Código Civil

El Colegio de Abogados desea manifestar su rotundo rechazo y repudio a la propuesta de modificación del Código Civil a través de la llamada ley ómnibus. En particular, nos preocupa profundamente la intención de modificar normas que afectan el ejercicio de nuestra profesión como las referidas a los procesos de divorcio administrativos y sucesorios.

El Proyecto denominado Ley Ómnibus atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía, que no es otro que actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas únicos investidos de facultades jurisdiccionales.



El Código Civil constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema jurídico, y cualquier modificación en él debe ser realizada con sumo cuidado y después de un amplio debate y análisis por parte de expertos en la materia. Consideramos que la propuesta de la ley ómnibus no cumple con estos requisitos, ya que pretende introducir cambios significativos en aspectos tan sensibles como los divorcios y sucesiones.



En relación a los divorcios administrativos, consideramos que esta propuesta eliminaría la necesidad de contar con la asesoría y representación legal adecuada durante un proceso tan delicado. El divorcio es una situación emocionalmente difícil para todas las partes involucradas, y es fundamental que se respeten los derechos y garantías de cada persona. El acceso a un abogado especializado en derecho de familia es crucial para asegurar que se resuelvan de manera justa y equitativa los Asuntos relacionados al patrimonio de las partes en lo que respecta distribución de bienes y atender derechos de los niños en caso que los hubiere como ser cuota alimentaria, responsabilidad parental, cuidados personales , etc.



En cuanto a los sucesorios notariales, consideramos que la propuesta de la ley ómnibus socavaría la labor de los abogados especializados en derecho sucesorio. Este tipo de procesos garantizan el estado de heredero de los causahabientes e implican la administración y distribución de los bienes de personas fallecidas y requieren un conocimiento exhaustivo de la legislación vigente. Además, este “proceso sucesorio notarial” el justiciable no solo abonará honorarios al abogado sino también al escribano, lo que no se condice con la idea de “reducir costos”. La participación de un abogado en estos casos es fundamental para garantizar la correcta interpretación de los testamentos, la adecuada distribución de los bienes y el cumplimiento de la voluntad del fallecido.



En caso de prosperar estos proyectos, traerían aparejados graves inconvenientes, para la ciudadanía: como vulneración de derechos, perdidas de tiempo, afectación de las garantías constitucionales e inseguridad jurídica.



El Colegio de Abogados reafirma su compromiso con la justicia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos de todas las personas. Instamos a las autoridades competentes a retirar la propuesta de modificación del Código Civil contenida en la ley ómnibus y a promover un debate profundo y transparente en torno a cualquier cambio en esta área tan sensible.



Invitamos a todos los colegas, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general a unirse a nuestro rechazo a esta propuesta y a defender la integridad y la calidad de nuestro sistema legal.