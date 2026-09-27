El Congreso tiene asignado más de 1 billón de pesos y el gasto por empleado es de $6 millones mensuales

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno contempla una asignación para el Poder Legislativo que superará por primera vez el billón de pesos, en un escenario en el que, al mismo tiempo, se proyecta una reducción de la cantidad de empleados que integran el Congreso.

La iniciativa establece una autorización de gasto de $1,079 billones para el funcionamiento del Poder Legislativo durante el próximo año. De ese total, aproximadamente $995.184 millones corresponderán a gastos corrientes, mientras que otros $84.515 millones estarán destinados a inversiones de capital.

La distribución de los recursos muestra que la mayor parte del crédito continuará concentrándose en el funcionamiento habitual del Congreso y en las remuneraciones de su personal. En cambio, las inversiones de capital representarán una proporción considerablemente menor dentro del total previsto para 2027.

El dato adquiere especial relevancia porque el incremento de las partidas se produce pese a que el proyecto contempla una reducción en la planta de trabajadores del Poder Legislativo.

Menos empleados, pero un mayor nivel de gasto

El proyecto presupuestario prevé que la dotación total del Congreso pase de 13.454 trabajadores a 12.978, lo que implica una reducción de 476 cargos.

En términos porcentuales, la baja representa aproximadamente un 3,5% de la planta total. Sin embargo, la reducción de personal no se traduce en una disminución del presupuesto asignado al Poder Legislativo. Por el contrario, el crédito previsto para 2027 llevará el gasto total a un nivel récord y ubicará el costo promedio por empleado cerca de los $6 millones mensuales, según surge de la distribución de las partidas contempladas para el próximo ejercicio.

La estructura del ajuste tampoco será uniforme entre las dos cámaras del Congreso. La mayor parte de la reducción recaerá sobre la Cámara de Diputados, mientras que el Senado prácticamente conservará su dotación actual.

En Diputados, la planta se reducirá en 422 puestos, hasta alcanzar un total de 4.135 empleados. En el Senado, en cambio, la estructura permanecerá prácticamente sin modificaciones, con 5.018 trabajadores. La diferencia entre ambas cámaras constituye uno de los principales elementos que surgen de la proyección de personal incluida en el proyecto de Presupuesto.

Cómo se distribuyen los recursos previstos para 2027

La autorización de gasto prevista para el Poder Legislativo contempla tanto los gastos necesarios para su funcionamiento como las inversiones de capital.

Los principales componentes del presupuesto son:

Crédito total para el Poder Legislativo: $1,079 billones.

$1,079 billones. Gastos corrientes: aproximadamente $995.184 millones.

aproximadamente $995.184 millones. Inversiones de capital: $84.515 millones.

$84.515 millones. Dotación actual proyectada: 13.454 trabajadores.

13.454 trabajadores. Dotación prevista para 2027: 12.978 trabajadores.

12.978 trabajadores. Reducción de personal: 476 cargos.

476 cargos. Variación de la planta: 3,5% menos.

3,5% menos. Costo promedio por trabajador: cerca de $6 millones mensuales.

cerca de $6 millones mensuales. Trabajadores previstos en Diputados: 4.135.

4.135. Trabajadores previstos en el Senado: 5.018.

La mayor parte del presupuesto seguirá destinada a remuneraciones y gastos de funcionamiento, mientras que las inversiones de capital ocuparán una porción mucho menor de los recursos asignados.

Un incremento significativo frente al presupuesto de 2026

La evolución del gasto legislativo también aparece como uno de los datos centrales del proyecto. La asignación prevista para 2027 representa un incremento importante respecto del presupuesto originalmente aprobado para 2026, que había establecido un crédito de $674.013 millones.

A su vez, el proyecto plantea una mejora real de aproximadamente 17,5% frente al crédito vigente después de las ampliaciones presupuestarias realizadas durante el año.

La comparación permite observar que el aumento de los recursos asignados al Congreso no se explica únicamente por la diferencia entre la previsión original del ejercicio anterior y la nueva propuesta. El proyecto toma como referencia también el crédito vigente luego de las modificaciones presupuestarias realizadas durante 2026 y, aun frente a ese nivel, plantea una mejora real cercana al 17,5%.

Qué gastos concentra el Poder Legislativo

El presupuesto del Congreso no se limita al funcionamiento de las cámaras. El Poder Legislativo concentra partidas destinadas a diferentes organismos y estructuras parlamentarias. Entre ellas se encuentran los gastos correspondientes al funcionamiento del Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso, la Imprenta del Congreso y otros organismos parlamentarios.

También forman parte de las partidas los salarios correspondientes al personal permanente y transitorio. Por eso, el crédito total previsto para el Poder Legislativo comprende un conjunto amplio de gastos asociados a la actividad parlamentaria y al funcionamiento de las instituciones que forman parte de su estructura.

En este marco, el proyecto prevé simultáneamente una reducción de la cantidad de empleados y un aumento de los recursos asignados, una combinación que lleva el gasto promedio calculado por trabajador a una cifra cercana a los $6 millones mensuales.

El Presupuesto 2027 ya genera discusión política

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo no llegó al Congreso sin generar cuestionamientos. El proyecto comenzó a abrir frentes de discusión incluso dentro del oficialismo y entre sus aliados parlamentarios, particularmente a partir de modificaciones en distintas partidas.

Esos cambios derivaron en cuestionamientos durante las negociaciones que comenzaron a desarrollarse en el Congreso, antes de que el proyecto avance hacia su tratamiento definitivo.

El nivel de gasto previsto específicamente para el Poder Legislativo aparece así como uno de los elementos que deberán ser analizados durante el debate parlamentario. Pero la discusión no se limitará a los recursos asignados al Congreso, sino que también abarcará la manera en que se distribuyen las partidas entre las distintas áreas del Estado.

El proyecto ahora deberá atravesar el debate legislativo

El Presupuesto 2027 todavía deberá atravesar el proceso de discusión dentro del Congreso antes de alcanzar su aprobación definitiva. En ese recorrido, tanto el monto destinado al funcionamiento del Poder Legislativo como la composición de sus gastos y la distribución de los recursos entre las distintas áreas del Estado formarán parte de las negociaciones parlamentarias.

El proyecto plantea una asignación de $1,079 billones para el Congreso, con casi $1 billón concentrado en gastos corrientes y $84.515 millones destinados a inversiones de capital. Al mismo tiempo, proyecta reducir la planta total en 476 trabajadores, con un ajuste especialmente concentrado en Diputados.

La combinación de ambos factores constituye uno de los principales datos del proyecto: menos cargos previstos y un presupuesto legislativo récord, con un costo promedio por empleado cercano a los $6 millones mensuales.

El debate que comienza ahora deberá definir si esa estructura presupuestaria logra avanzar en el Congreso, en un escenario donde las modificaciones de partidas ya generaron cuestionamientos entre sectores del oficialismo y sus aliados parlamentarios. La discusión sobre el gasto legislativo quedará así integrada a un debate más amplio sobre la distribución de los recursos públicos contemplados para 2027.