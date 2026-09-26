Karina Milei dijo que el país va "por buen camino" y pidió a los argentinos que "sigan esperanzados"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó este sábado que el país va "por buen camino" y pidió a los argentinos que "sigan esperanzados", en una entrevista en vivo por LN+ durante la 30° Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, en el predio de La Rural, en Palermo.

El periodista Robert Funes, en el segmento La Robineta, le preguntó cómo estaba "con todo lo que está pasando" y mencionó el horizonte de 2027.

La funcionaria no extendió el diagnóstico político y cerró con esa frase: "Vamos por buen camino, sigan esperanzados".

Antes, al hablar de la feria en el stand de Aerolíneas Argentinas, sostuvo que estaban "promocionando la Argentina", acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

"Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso", agregó Karina Milei.

La recorrida de la hermana del presidente Javier Milei por la FIT coincidió con la visita de otras autoridades nacionales al predio, en la apertura de la edición que se extiende hasta el martes.