Máximo Kirchner defendió un nuevo impuesto y pidió que la riqueza de Vaca Muerta llegue a los hogares

El diputado nacional Máximo Kirchner defendió la creación de un impuesto del 3% a las transferencias de capital al exterior sin contraprestación productiva y estimó que la iniciativa podría recaudar, como mínimo, US$1.900 millones.

Durante el cierre del Tercer Congreso de Educación "Imaginar y Transformar", realizado en Mar del Plata, Kirchner sostuvo que el proyecto presentado esta semana en la Cámara de Diputados apunta a generar recursos para las provincias, los municipios y sectores afectados por el ajuste del Gobierno nacional.

"Se trata de un impuesto a las transferencias al exterior, o sea, cuando la gente manda plata afuera sin ningún tipo de contraprestación productiva. Van a tener que pagar un impuesto del 3 por ciento", afirmó el legislador, quien señaló que en Brasil existe un tributo similar con una alícuota del 3,5%.

Según explicó, la propuesta contempla que el 60% de los fondos obtenidos sea destinado a las provincias y los municipios, en un contexto en el que, según su planteo, esas jurisdicciones registraron una baja de recursos y transferencias.

Kirchner afirmó que los fondos podrían ser utilizados para educación, salud, discapacidad, jubilaciones, pensiones, medicamentos y prestaciones del PAMI.

"El proyecto está pensado para que nadie diga que vota porque le dan una rotonda o diez cuadras más de asfalto", sostuvo, y remarcó que los legisladores podrían respaldar la iniciativa para que los recursos lleguen a sus provincias.

También rechazó las críticas por la creación de un nuevo gravamen y señaló que alcanzaría a un grupo reducido de contribuyentes. "Es para poquitos, no es un impuesto para 48 millones de argentinos", afirmó.

Al comparar la iniciativa con el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, Kirchner indicó que aquel tributo permitió financiar, en parte, la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

El diputado cuestionó además las políticas del presidente Javier Milei, la reducción de Bienes Personales y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que benefician a los sectores de mayor poder económico y reducen los recursos disponibles para políticas públicas.