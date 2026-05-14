El contratista defendió a Adorni: "Estoy convencido de que es honesto"

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones públicas de Matías Tabar, el contratista encargado de la obra en la casa ubicada en el country Indio Cuá, quien salió en defensa del funcionario nacional y confirmó detalles sobre los costos y la modalidad de pago de los trabajos realizados.

En declaraciones brindadas en diálogo exclusivo con Todo Noticias (TN), Tabar sostuvo una fuerte defensa personal hacia Adorni y aseguró estar convencido de la honestidad del funcionario.

"Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo", afirmó el contratista en medio de la causa judicial que investiga movimientos patrimoniales, pagos y gastos vinculados al jefe de Gabinete.

Las declaraciones del constructor se conocieron luego de que trascendieran detalles sobre la obra realizada en la propiedad del country Indio Cuá y en un contexto en el que la Justicia analiza documentación, pagos y declaraciones vinculadas al patrimonio del funcionario.

El costo total de la obra y los pagos en dólares

Durante la entrevista, Tabar confirmó que el costo total de la obra en la propiedad alcanzó los US$245.000.vEl contratista explicó que recibió un anticipo en dólares y en efectivo y detalló cómo se estructuraron los pagos y presupuestos relacionados con los trabajos realizados en la vivienda.

Según indicó:

El presupuesto inicial fue de US$94.000

El costo total declarado de la obra ascendió a US$245.000

Sus honorarios personales fueron de US$20.000

Los pagos se realizaron en dólares billete y efectivo

Tabar explicó que el contexto económico de hace dos años hacía habitual ese tipo de operaciones dentro del sector de la construcción. "Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar. Hace un año y medio era en dólares", señaló.

El contratista remarcó además que actuaba como intermediario entre Adorni y el administrador de la obra, situación que, según sostuvo, influyó en la cifra total que terminó declarándose.

"Se desvirtúa el número"

En otro tramo de sus declaraciones, Tabar cuestionó las interpretaciones que surgieron alrededor del monto final de la obra y aseguró que los costos informados corresponden a valores habituales dentro del rubro de la construcción. "El presupuesto es de US$94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria sumaba los US$245.000. Se desvirtúa el número", expresó.

También sostuvo que cualquier persona vinculada al sector puede comprender los costos que actualmente maneja una obra de esas características. "Cualquier persona que transite la construcción sabe que esos son los valores de las cosas", afirmó.

El constructor aclaró además que una cosa corresponde a lo que percibió personalmente y otra al costo total declarado de la obra. "Una cosa es lo que me paga mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra", explicó.

"En ningún momento vinieron bolsos de dólares"

El contratista también hizo referencia a las versiones que circularon en torno a la modalidad de pago y negó escenas irregulares vinculadas al manejo de dinero. "En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares", aseguró.

Tabar explicó que el valor final de la obra fue modificándose a medida que avanzaban los trabajos y se incorporaban nuevas tareas y arreglos dentro de la propiedad. "Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar, se empieza a pedir una cosa, otra cosa, y eso termina desembocando en el total de la obra, que es el que declaré, según mis cálculos", detalló.

El profesional señaló además que actualmente trabaja en el desglose detallado de costos que será presentado ante la Justicia. "Hace dos o tres días que trabajo en el detalle de los costos, que será aportado", indicó.

La defensa personal de Adorni

Más allá de las explicaciones técnicas sobre la obra, el aspecto más fuerte de las declaraciones de Tabar estuvo centrado en su respaldo personal al jefe de Gabinete. "Estoy convencido de que es honesto", insistió el contratista.

También sostuvo: "Yo lo adoro a Adorni y espero que cuanto antes pueda solucionar sus problemas. Sé la clase de persona que es, y estoy convencido de que va a poder demostrarlo. Creo en él, en su familia y en lo que son. Él era un cliente amigo. La política no me interesa".

En otro tramo de la entrevista, reconoció el impacto emocional que tuvo para él declarar en el marco de la investigación judicial. "Es una situación que nadie quiere atravesar, tener que ir a declarar en contra de una persona que te dio trabajo y te dio su casa", manifestó.

La relación entre el contratista y el funcionario

Tabar describió además la relación que mantenía con Adorni durante el desarrollo de la obra en la vivienda del country Indio Cuá. Según relató, existían contactos frecuentes y una relación cercana mientras avanzaban los trabajos en la propiedad.

"Teníamos conversaciones siempre. Dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería, tornillos", expresó. El constructor también recordó el momento en el que debió declarar ante la fiscalía y la incomodidad que le generó esa situación.

"Fue triste tener que atravesar eso, una situación muy fea, porque sabía que lo que estaba diciendo iba a empañar la situación del trabajo de la persona que uno quiere", sostuvo. Las declaraciones del contratista se producen mientras continúa avanzando la investigación judicial relacionada con el patrimonio del jefe de Gabinete y las operaciones vinculadas a la propiedad del country Indio Cuá.