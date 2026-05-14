La Capital fue distinguida en la Noche de Intendentes organizada por RIL

La ciudad de Rosario fue escenario de una nueva edición de la Noche de Intendentes, el encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) que convocó a más de 800 referentes políticos, empresariales y sociales de Argentina con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales, promover alianzas estratégicas y destacar el potencial de desarrollo de las ciudades del país.

La actividad reunió a casi 400 funcionarios públicos entre ministros nacionales y provinciales, senadores, gobernadores e intendentes de 235 ciudades argentinas, además de más de 360 empresarios, embajadores de RIL, representantes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

En ese marco, San Fernando del Valle de Catamarca tuvo una destacada participación al recibir dos importantes distinciones vinculadas a la gestión pública y la planificación urbana, reconocimientos que pusieron en valor el trabajo desarrollado por distintas áreas de la administración municipal.

Un encuentro federal con fuerte presencia política

La nueva edición de la Noche de Intendentes se consolidó como uno de los espacios de intercambio institucional más relevantes del país en materia de gestión local y desarrollo urbano.

Entre las principales figuras políticas que participaron del evento estuvieron:

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres

El mandatario mendocino, Alfredo Cornejo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés

El intendente de Rosario, Pablo Javkin

La presencia de gobernadores, intendentes y referentes de distintos sectores reflejó la dimensión federal de una iniciativa orientada a fortalecer los gobiernos locales y generar espacios de articulación entre el sector público, el privado y la sociedad civil.

El trabajo de la Red de Innovación Local

Desde la Red de Innovación Local destacaron que la propuesta busca visibilizar el rol estratégico de las ciudades y fomentar el intercambio de experiencias exitosas de gestión entre municipios de Argentina y América Latina. La organización trabaja desde hace más de once años junto a intendentes y equipos municipales con el propósito de fortalecer la gestión pública y contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Actualmente, la red alcanza a 917 ciudades, de las cuales 622 pertenecen a Argentina, consolidándose como una de las plataformas de cooperación y capacitación municipal más importantes de la región.

Las distinciones obtenidas

En el marco del encuentro, San Fernando del Valle de Catamarca recibió dos reconocimientos que destacaron políticas y acciones impulsadas desde distintas áreas del municipio. La ciudad fue distinguida como Ciudad Emprendedora, reconocimiento vinculado al trabajo desarrollado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, área encabezada por Inés Galíndez.

La distinción puso en valor las iniciativas impulsadas para promover el desarrollo económico local y fortalecer el ecosistema emprendedor de la capital provincial.

Además, la ciudad recibió el reconocimiento como Ciudad Promesa y Planificada, distinción relacionada con las tareas desarrolladas desde la Dirección de Planificación Estratégica de la Capital, a cargo de Eugenia García Posse. Este reconocimiento resaltó el trabajo vinculado a la planificación urbana y al diseño de políticas orientadas al crecimiento organizado de la ciudad.

Mariano Rosales representó a Saadi

En representación del intendente Gustavo Saadi, participó del encuentro el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, quien fue el encargado de recibir ambas distinciones otorgadas a la capital catamarqueña.

Tras recibir los reconocimientos, Rosales destacó la importancia de las distinciones y remarcó el trabajo cotidiano de los equipos municipales.

"Para nosotros es un gran orgullo recibir un reconocimiento de una institución tan reconocida a nivel regional y nacional. Es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que hace día a día todo el equipo del gobierno, que cada día se levanta pensando cómo hacer una ciudad mejor, más eficiente, más igualitaria y más cerca de la gente, que es uno de nuestros principales objetivos", sostuvo el funcionario.