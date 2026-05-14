El diputado libertario fue al Congreso con un auto futurista valuado en más de 200 mil dólares

La escena no pasó desapercibida en el Congreso de la Nación. En el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados apareció este miércoles una pickup eléctrica Tesla Cybertruck, el modelo futurista desarrollado por la compañía estadounidense Tesla, y rápidamente comenzaron las versiones que la vinculaban al diputado nacional jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar.

El vehículo llamó la atención de trabajadores legislativos, asesores y periodistas por sus características poco habituales y por el nivel de lujo asociado al modelo. La situación tomó mayor dimensión cuando comenzó a circular en redes sociales un video del automóvil estacionado dentro del predio legislativo.

La repercusión se multiplicó rápidamente debido a que se trata de un modelo prácticamente inédito en el país y cuya valuación, teniendo en cuenta los costos de importación en Argentina, supera los 200 mil dólares.

Un vehículo de diseño futurista en el Congreso

La Tesla Cybertruck se caracteriza por un diseño completamente diferente al de las pickups tradicionales. El modelo posee una estructura de exoesqueleto de acero inoxidable y líneas angulares que le otorgan una apariencia futurista.

La presencia de ese vehículo en el ámbito legislativo generó sorpresa inmediata entre quienes transitan habitualmente por el Congreso. El auto apareció estacionado en el anexo de la Cámara baja, donde suelen ubicarse vehículos oficiales, automóviles de legisladores y rodados particulares de funcionarios.

Entre las características mencionadas sobre el modelo se destacan:

Pickup eléctrica Tesla.

Diseño futurista.

Exoesqueleto de acero inoxidable.

Líneas angulares.

Valuación superior a los 200 mil dólares en Argentina considerando costos de importación.

Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados. Dicen en el Congreso que es la más flamante adquisición del diputado libertario Manuel Quintar. Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. No hay plata. pic.twitter.com/l6rCjFH2iN \— Noe Barral Grigera (@nbg\_\_) May 13, 2026

El nivel de exclusividad del vehículo fue uno de los elementos que impulsó la viralización de las imágenes y comentarios en redes sociales.

El video que se viralizó en redes sociales

La periodista Noelia Barral Grigera publicó un video del vehículo en sus redes sociales y el contenido rápidamente comenzó a replicarse entre usuarios, dirigentes y periodistas políticos.

La publicación se centró en la presencia del Tesla Cybertruck dentro del estacionamiento de Diputados y en las versiones que señalaban que el vehículo correspondía al legislador libertario Manuel Quintar.

En el mensaje difundido por la comunicadora, se detalló además parte del patrimonio vehicular declarado por el diputado nacional jujeño. La periodista escribió: "Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados. Dicen en el Congreso que es la más flamante adquisición del diputado libertario Manuel Quintar. Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota".

La publicación generó una rápida circulación en distintas plataformas sociales, donde usuarios compartieron imágenes y comentarios vinculados al costo del vehículo, el diseño del modelo y la figura del legislador.

La repercusión alrededor de Manuel Quintar

El episodio colocó nuevamente al diputado Manuel Quintar en el centro de la conversación pública, esta vez asociado a la aparición de un vehículo de alta gama y características excepcionales dentro del Congreso nacional.

La repercusión estuvo impulsada por distintos factores:

El alto valor estimado del vehículo.

El diseño futurista de la Tesla Cybertruck.

La presencia del automóvil en el estacionamiento legislativo.

La viralización del video difundido por Noelia Barral Grigera.

La referencia a los bienes declarados por el diputado.

El modelo Tesla Cybertruck es reconocido por su estética disruptiva y por representar una de las apuestas más llamativas dentro del segmento de vehículos eléctricos. En Argentina, debido a los costos vinculados a importación y disponibilidad, el precio del rodado supera ampliamente el valor de vehículos convencionales de alta gama.