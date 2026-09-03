El Senado convirtió en ley el proyecto de salud bucal para Catamarca

La Cámara de Senadores de Catamarca convirtió en ley este jueves 03 de septiembre el proyecto que crea el Programa Provincial de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a la atención odontológica y acercar tratamientos a los sectores que presentan mayores dificultades para acceder a este tipo de servicios.

El proyecto fue impulsado por el diputado provincial y presidente de la bancada Justicialista, Juan Carlos Ledesma, y había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados, el pasado 1 de julio. Con la aprobación definitiva en el Senado, la iniciativa se convierte ahora en una nueva herramienta destinada a garantizar un acceso más equitativo a la salud bucal en toda la provincia.

Un programa destinado a ampliar el acceso

La nueva ley contempla la creación de un programa específico que busca dar respuesta a las necesidades de atención odontológica de personas de escasos recursos, así como de quienes residen en comunidades rurales o de difícil acceso.

Entre los principales alcances establecidos por la normativa se encuentran:

La entrega gratuita de prótesis dentales sociales .

. La implementación de servicios odontológicos móviles .

. La posibilidad de acercar curaciones y tratamientos a distintos sectores de la población.

a distintos sectores de la población. La atención destinada especialmente a personas de escasos recursos y a comunidades rurales o ubicadas en zonas de difícil acceso.

La articulación con los municipios para identificar a potenciales beneficiarios.

De esta manera, la iniciativa apunta a desarrollar mecanismos que permitan acercar la atención odontológica a quienes, por diferentes condiciones vinculadas a su situación económica o al lugar donde viven, presentan mayores dificultades para acceder a este tipo de tratamientos.

El fundamento en el Senado

Durante el tratamiento del proyecto en la Cámara alta, la iniciativa fue fundamentada por Ramón Figueroa Castellano, quien puso el foco en el impacto que este tipo de herramientas puede tener de manera directa en la vida cotidiana de las personas.

"Muchas veces uno piensa cuál va a ser el proyecto más importante en mi gestión como legislador. Estos proyectos, como el del compañero Ledesma, le cambian la vida a la gente; pueden parecer chiquitos, pero impactan directamente en la vida de las personas", expresó durante su intervención.

Sus palabras estuvieron dirigidas a destacar el alcance concreto de la propuesta impulsada por Ledesma y la importancia que puede tener la implementación de políticas destinadas a atender necesidades vinculadas directamente con la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

La aprobación definitiva del proyecto representa, además, la culminación del recorrido legislativo iniciado con su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde había conseguido media sanción el 1 de julio, hasta llegar este jueves 03 de septiembre al Senado, que terminó convirtiéndolo en ley.

Prótesis sociales y atención móvil

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa es la posibilidad de brindar prótesis dentales sociales de manera gratuita. A este aspecto se suma la puesta en funcionamiento de servicios odontológicos móviles, concebidos para acercar curaciones y tratamientos a las personas y comunidades que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la atención.

El programa también prevé la participación y articulación con los distintos municipios. Esta instancia permitirá trabajar en la identificación de potenciales beneficiarios, con el objetivo de alcanzar a las personas que se encuentren dentro de los sectores contemplados por la iniciativa.

La presencia de servicios móviles constituye uno de los componentes establecidos por la ley para llegar a las comunidades rurales o de difícil acceso, mientras que la entrega de prótesis sociales apunta específicamente a ampliar las posibilidades de tratamiento para personas de escasos recursos.