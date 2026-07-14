El FBI busca reconstruir desde adentro cómo operaba financieramente la AFA

Durante los últimos meses, fiscales federales estadounidenses y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) mantuvieron contactos con exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de reconstruir, bajo estricta reserva, el funcionamiento interno de la estructura de decisiones y de los circuitos financieros de la entidad encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por LA NACION, basada en dos fuentes con conocimiento directo de estos movimientos, la investigación se encuentra enfocada en comprender cómo operó la estructura financiera y bancaria de la institución, especialmente en aquellas operaciones vinculadas con Estados Unidos.

Uno de los principales intereses de los investigadores del Departamento de Justicia es conocer el rol desempeñado por el ex presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante varios años actuó como colaborador directo de Toviggino y participó en operaciones por millones de dólares realizadas entre la sede de la calle Viamonte y territorio estadounidense.

La documentación bajo análisis

Según la documentación obtenida y analizada por LA NACION, Beacon y Toviggino impartían órdenes, coordinaban acciones con empresarios y operadores conocidos como "cueveros" e incluso confeccionaban algunas de las facturas apócrifas emitidas por supuestos servicios de logística y otras prestaciones que, según la investigación periodística, nunca fueron brindadas por un grupo de empresas consideradas "fantasma".

De acuerdo con esa documentación, dichas facturas habrían servido para extraer decenas de millones de dólares de la AFA mediante una operatoria revelada por el diario en enero de este año.

La mecánica incluía la utilización de sociedades constituidas en Miami que, según la investigación, solo existían en los papeles y recibían fondos provenientes de empresas intermediarias encargadas de recaudar los ingresos internacionales de la AFA.

Entre ellas aparece TourProdEnter LLC, sociedad perteneciente al productor teatral Javier Faroni. Según la reconstrucción periodística, el circuito finalizaba con el envío de parte de esos fondos hacia la Argentina mediante "cuevas" financieras de la City porteña, responsables de acercar las partes involucradas y entregar dinero en efectivo transportado en bolsos.

Los testimonios que busca reunir el Departamento de Justicia

La relación entre Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, según el artículo, terminó deteriorándose por razones que ambas partes explican de manera contradictoria.

En ese contexto, circularon versiones sobre supuestos intentos de Beacon por ofrecer información considerada sensible que habría despertado el interés de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Siempre según la reconstrucción, los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington DC, junto al fiscal Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, intentaron localizar tanto a Beacon como a otro ex empleado de la AFA residente en la Patagonia, además de otros considerados "sujetos de interés".

El medio indicó además que intentó comunicarse con Beacon y personas de su entorno, aunque al cierre de la publicación no obtuvo respuestas.

La reunión con Guillermo Tofoni

Los investigadores también mantuvieron una reunión virtual con el empresario Guillermo Tofoni, encuentro que se realizó hace aproximadamente dos semanas mediante videoconferencia y tuvo una duración cercana a las tres horas.

Durante ese intercambio, los fiscales buscaron información destinada a determinar si determinadas operaciones vinculadas con la AFA dentro del territorio estadounidense podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario de Estados Unidos.

Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir la realización de esa reunión reservada desde Miami.

La investigación procura reunir testimonios de personas con conocimiento directo del funcionamiento institucional durante la gestión de Tapia y Toviggino y, particularmente, del papel desempeñado por TourProdEnter LLC, empresa encargada de administrar el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Asimismo, los investigadores analizan convocar a ex funcionarios del Gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible relacionada con la entidad o que hubieran intervenido en tareas de control o supervisión de sus operaciones.

El foco sobre TourProdEnter LLC

La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025, con especial atención sobre las actividades desarrolladas por TourProdEnter LLC.

El interés principal consiste en reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense. Los fiscales que participan en la pesquisa poseen experiencia en investigaciones vinculadas con delitos financieros y corrupción internacional.

Entre ellos se encuentran:

Patrick Gushue , integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y director del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.

, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y director del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting , incorporado recientemente al Departamento de Justicia luego de desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, con participación en investigaciones sobre delitos financieros.

, incorporado recientemente al Departamento de Justicia luego de desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, con participación en investigaciones sobre delitos financieros. Michael Berger, abogado litigante senior de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, quien intervino, entre otros casos, en la causa que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.

El medio señala que la pesquisa puede comprender requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas que posean conocimiento directo o indirecto sobre las operaciones bajo análisis.

La posición de la AFA en Estados Unidos

Mientras avanza la investigación, representantes de la AFA también desarrollaron actividades en territorio estadounidense. El denominado embajador de la AFA para América del Norte, Tomás Regalado, junto con el abogado penalista argentino Mariano Lizardo, participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy en Miami.

Durante ese encuentro manifestaron la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso.

En ese marco, Regalado sostuvo que "las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad".

Los movimientos bancarios bajo observación

El interés del Departamento de Justicia coincide con documentación bancaria publicada entre fines de 2025 y principios de este año. Esos registros muestran que Erica Gillette y Javier Faroni movilizaron al menos cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses:

Citibank .

. Synovus .

. Bank of America .

. JP Morgan .

. PNC Bank.

Según esos registros, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. La investigación periodística sostiene que solamente una parte de esos fondos puede relacionarse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad presidida por Tapia, mientras que 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios sin una justificación económica para esas transferencias.

Entre los destinatarios mencionados aparecen sociedades que, de acuerdo con la documentación analizada por LA NACION, estarían controladas por personas que percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la Ciudad de Buenos Aires.

También figuran pagos dirigidos a SOMA SRL y Cabello SRL, empresas vinculadas con Toviggino y su familia, además de transferencias destinadas a la pareja del dirigente y familiares de un supuesto "guía espiritual" de la Selección Argentina.

La publicación sostiene que toda esa documentación integra actualmente el conjunto de operaciones que los investigadores estadounidenses buscan reconstruir mediante contratos, registros bancarios y testimonios.

Según el contrato firmado entre la AFA y TourProdEnter LLC, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió durante cuatro años el 30% de todos los ingresos internacionales de la entidad, una vez descontados los impuestos, además de una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.

Ese contrato, junto con los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa y los testimonios que comenzaron a recopilar fiscales y agentes del FBI, conforma parte del material que actualmente analiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar a una nueva etapa de la investigación.