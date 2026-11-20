El gobernador Raúl Jalil y el presidente del Fideicomiso de Regalías Mineras, Juan Marchetti, entregaron este jueves una camioneta Nissan Frontier 4x4 al cacique de la comunidad indígena Kolla Atacameña de Antofalla, Alfredo Reales. La adquisición del vehículo fue gestionada por el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, y apunta a brindar apoyo logístico a las distintas actividades que se desarrollan en esa localidad de la Puna catamarqueña.

La entrega representa la incorporación de un recurso destinado a acompañar las necesidades operativas de la comunidad, situada aproximadamente a 90 kilómetros al norte de la Villa de Antofagasta de la Sierra. De acuerdo con lo informado, la camioneta estará al servicio de las actividades que se llevan adelante en Antofalla, con el propósito de contribuir a su organización y desarrollo mediante una herramienta de movilidad y asistencia logística.

La unidad entregada es una Nissan Frontier 4x4, adquirida con fondos del Fideicomiso Minero. Estos recursos se conforman con aportes de empresas del sector que desarrollan sus proyectos en la Puna catamarqueña, en el marco de sus compromisos de responsabilidad social empresaria.

De esta manera, la adquisición se inscribe dentro de los mecanismos mediante los cuales los aportes vinculados a la actividad minera se destinan a financiar bienes, obras de infraestructura y proyectos productivos en las zonas de influencia de los emprendimientos.

Los aportes de las empresas mineras y el destino de los recursos

La camioneta fue comprada a través del Fideicomiso Minero, instrumento al que contribuyen las empresas que llevan adelante sus proyectos en la Puna de Catamarca. Los aportes forman parte de los compromisos de responsabilidad social empresaria asumidos por las compañías del sector y permiten disponer de recursos para atender distintas necesidades en las áreas vinculadas con la actividad minera.

En este caso, el destino concreto de esos fondos fue la adquisición de un vehículo 4x4 para la comunidad indígena Kolla Atacameña de Antofalla. La gestión estuvo a cargo del intendente Mario Cusipuma, mientras que la entrega formal fue realizada por el gobernador Raúl Jalil y Juan Marchetti al cacique Alfredo Reales.

El destino de la unidad está relacionado con el acompañamiento logístico de las actividades que se desarrollan en la localidad. Su incorporación busca poner a disposición de la comunidad un medio de transporte y apoyo para las tareas que requieren desplazamientos y organización en el territorio.

La entrega también permitió visibilizar el funcionamiento del fideicomiso y el mecanismo de asignación de los recursos provenientes de las empresas mineras y del Gobierno. Precisamente, el acto se realizó en una jornada en la que se presentó una nueva herramienta digital para que la ciudadanía pueda conocer y monitorear el uso de esos fondos.

Presentaron el portal web del Fondo Fiduciario

El acto de entrega de la camioneta se desarrolló en la capital catamarqueña, en el marco de la presentación del Portal Web del Fondo Fiduciario, una plataforma que permitirá consultar información sobre los recursos administrados y su aplicación.

El sitio se encuentra disponible en la dirección https://fideicomiso.catamarca.gob.ar/ y está destinado a que cualquier ciudadano de la provincia pueda monitorear el uso de los fondos que aportan las empresas mineras y el Gobierno provincial.

La herramienta contempla el seguimiento de los recursos destinados a obras de infraestructura y proyectos productivos en las zonas de influencia de las minas. De este modo, el portal pone a disposición de la ciudadanía un espacio para consultar el destino de los aportes que integran el Fondo Fiduciario.

La presentación de la plataforma coincidió con la entrega de la Nissan Frontier 4x4 a la comunidad de Antofalla, una adquisición financiada precisamente con recursos del Fideicomiso Minero. La actividad permitió reunir dos aspectos vinculados con la administración de esos fondos: por un lado, la concreción de una entrega destinada a responder a una necesidad logística de una comunidad de la Puna; por otro, la puesta en funcionamiento de un canal digital para consultar el destino de los recursos.

Entre los principales aspectos del portal se destacan:

Acceso público: cualquier ciudadano de Catamarca puede ingresar a la plataforma.

Seguimiento de los fondos: permite monitorear el uso de los recursos aportados por las empresas mineras y el Gobierno.

Destino de las inversiones: contempla obras de infraestructura y proyectos productivos.

Ámbito de aplicación: los recursos se orientan a las zonas de influencia de los emprendimientos mineros.

Autoridades provinciales participaron de la entrega

Además del gobernador Raúl Jalil y del presidente del Fideicomiso de Regalías Mineras, Juan Marchetti, participaron de la entrega el vicegobernador Rubén Dusso y la senadora por Antofagasta de la Sierra, Eliana Marisol Soriano. También estuvieron presentes otros legisladores provinciales.

La actividad tuvo como destinatario directo al cacique de la comunidad indígena Kolla Atacameña de Antofalla, Alfredo Reales, quien recibió la camioneta gestionada por el intendente Mario Cusipuma.

La participación de las autoridades provinciales y legislativas acompañó una entrega que se concretó en el marco de la presentación de la plataforma digital del Fondo Fiduciario, vinculando la aplicación de los recursos mineros con una acción destinada a una comunidad ubicada en el área de influencia de los proyectos que se desarrollan en la Puna catamarqueña.