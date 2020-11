El FUSSI va al paro: será a partir del jueves

Mediante conferencia de prensa, los gremios que integran el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), convocaron a una nueva medida de fuerza. La misma y según lo manifestados por los gremialista, se materializa por estar vencidos los plazos impuestos al Gobierno provincial sobre una discusión salarial para los trabajadores.

El paro tendrá lugar el próximo jueves desde las 10:00 frente del CAPE.

“Al no tener una respuesta concreta, ni mucho menos favorable, nos vemos hoy en la obligación a salir a peticionar lo que el mismo gobierno se ha comprometido en su momento y al no tener respuestas, los trabajadores y las bases vamos a salir a la calle a pedir que se dé cumplimiento a esa promesa del Gobierno de una reunión para seguir tratando la discusión salarial que no ha cerrado este año y que por lo tanto la caída del poder adquisitivo amerita que la semana que viene estemos en la calle con un paro a nivel provincial”, manifestó Ricardo Arévalo de ATE.