El gesto de Milei con Villarruel en el acto por el Día de la Bandera que no mostró la transmisión oficial

El presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde compartió escenario con autoridades nacionales, provinciales y municipales, aunque volvió a quedar en evidencia la distancia política con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario arribó al Monumento Nacional a la Bandera acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Tras su llegada, Milei saludó a distintos integrantes de su Gabinete. Las imágenes oficiales mostraron los abrazos y saludos con funcionarios nacionales, aunque no exhibieron ningún encuentro con Villarruel, quien asistió a la ceremonia desde un sector diferente al destinado a la comitiva presidencial.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el vicecanciller Pablo Quirno.

También participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Respaldo a Adorni

Uno de los gestos políticos que dejó la jornada fue el abrazo entre Karina Milei y Manuel Adorni, una imagen interpretada como una nueva señal de respaldo al jefe de Gabinete.

El funcionario atraviesa semanas de fuerte exposición pública debido a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque continúa formando parte de las actividades oficiales junto al Presidente.

Una relación cada vez más distante

Mientras Milei compartía el acto con sus ministros, Villarruel permaneció en el área reservada para las autoridades provinciales, ubicada a varios metros del resto de la delegación nacional.

La vicepresidenta no integra habitualmente las actividades oficiales del Gobierno y su relación con el Presidente atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio de la gestión.

La última aparición pública conjunta de Milei y Villarruel había sido el 1 de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Desde entonces, las diferencias políticas entre ambos se profundizaron y la titular del Senado quedó al margen de los principales actos y decisiones de la administración nacional.

El mensaje de Milei sobre Belgrano

Durante su discurso en Rosario, el Presidente reivindicó la figura de Manuel Belgrano y destacó especialmente su aporte a las ideas de libertad política y económica.

"Al recordar la bandera, recordamos a su creador, que fue mucho más que un militar: fue un gran promotor de la libertad política y económica", afirmó.

Además, sostuvo que la creación de la enseña nacional representó "la expresión visible de una causa, la causa de la libertad".

En el cierre de su intervención, Milei vinculó el legado de Belgrano con los valores que reivindica su gestión.

"Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo", expresó antes de concluir con un "¡Viva la Patria!".