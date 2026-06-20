Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera y volvió a mostrarse con Adorni

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde volvió a mostrarse públicamente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las versiones y especulaciones sobre la situación política del funcionario.

Durante la ceremonia realizada en el Monumento Nacional a la Bandera, el mandatario destacó la figura de Manuel Belgrano y puso especial énfasis en su pensamiento económico, al definirlo como "el primer intelectual liberal" de la Argentina.

"Belgrano fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción. No fue solamente el creador de la bandera, sino un intelectual divulgador de ideas, apasionado por la educación y el progreso del pueblo", sostuvo Milei durante su discurso.

Asimismo, afirmó que el prócer "entregó todo por su pueblo" y destacó que promovió la libertad política para que los argentinos pudieran gobernarse a sí mismos, educarse, crecer y construir su propio futuro.

"La Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia de hombres y mujeres que soñaban con construir una patria libre", expresó el Presidente en el cierre de su intervención.

La reivindicación de la faceta económica de Belgrano

En otro tramo de su mensaje, Milei profundizó sobre el pensamiento económico del creador de la bandera y aseguró que comprendió que la riqueza de una nación surge del trabajo y la producción, y no de los privilegios otorgados por el poder.

"Puede ser considerado el primer intelectual económico argentino, un criollo que empezó a pensar la riqueza desde la libertad económica", afirmó.

Además, señaló que Belgrano impulsó nuevas ideas para el Río de la Plata y combatió prácticas monopólicas y mecanismos que limitaban el desarrollo económico.

"Al recordar la bandera, recordamos a su creador. Y recordar a Belgrano es recordar al gran promotor de la libertad política y económica", agregó.

El saludo a Villarruel que no mostró la transmisión oficial

La jornada también dejó una imagen que generó repercusión política. Al llegar al acto, Milei saludó a gobernadores, funcionarios e integrantes de su Gabinete, aunque la transmisión oficial no mostró el momento en que se encontró con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El mandatario arribó al lugar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Villarruel asistió a la ceremonia, aunque no formó parte de la comitiva oficial del Gobierno nacional.

Pullaro destacó el apoyo nacional en Rosario

Durante el acto, el gobernador santafesino agradeció la colaboración del Gobierno nacional en materia de seguridad y recordó los momentos más complejos que atravesó Rosario frente a la violencia vinculada al narcotráfico.

"Señor Presidente, usted y sus funcionarios estuvieron en el momento más duro que vivió Rosario", afirmó Pullaro.

El mandatario provincial también mencionó el trabajo conjunto realizado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios nacionales para enfrentar la crisis de seguridad.

Javkin: "El miedo cambió de bando"

Por su parte, el intendente rosarino Pablo Javkin llamó a la unidad y destacó los avances logrados en la lucha contra el delito en la ciudad.

"El miedo cambió de bando y cambió para siempre", aseguró.

Además, sostuvo que Rosario logró revertir la situación de violencia que atravesó en los últimos años y afirmó que la ciudadanía dejó en claro que las organizaciones criminales "no van a volver nunca más".

Del acto también participaron Manuel Adorni, Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y otros integrantes del Gabinete nacional, en una ceremonia marcada por los homenajes a Manuel Belgrano y por los gestos políticos dentro del oficialismo.