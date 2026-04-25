El Gobierno acelera la renovación judicial con 30 nuevos pliegos y supera los 110 nombramientos propuestos

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su estrategia de transformación del Poder Judicial al remitir al Senado 30 nuevos pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos. Este movimiento se inscribe en un proceso más amplio que, desde su inicio, ya acumula más de 110 nombramientos propuestos por el Ejecutivo, una cifra que evidencia la magnitud de un recambio que durante años permaneció postergado.

La iniciativa no solo apunta a cubrir vacantes, sino que también vuelve a situar a la Justicia en el centro del debate político e institucional. En un contexto donde la eficiencia y la legitimidad del sistema judicial son objeto de discusión, el volumen de propuestas marca un intento explícito de intervención estructural.

Alcance territorial y diversidad de fueros

Las nuevas candidaturas abarcan una amplia gama de fueros, lo que refleja una estrategia integral:

Criminal y Correccional

Criminal Federal

Penal Económico

Civil

Comercial

Federal del interior

Estos nombramientos se distribuyen tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en diversas provincias, incluyendo:

Buenos Aires

Córdoba

Entre Ríos

Formosa

La Rioja

Río Negro

Santiago del Estero

Esta cobertura territorial amplia pone de manifiesto la intención de atender necesidades estructurales en distintos puntos del país, especialmente en jurisdicciones donde las vacantes han afectado el funcionamiento del sistema judicial.

Vacantes, demoras y funcionamiento del sistema

En la práctica, muchos de los cargos propuestos corresponden a posiciones vacantes desde hace años o cubiertas de manera interina. Esta situación ha tenido consecuencias directas:

Demoras en los procesos judiciales

Sobrecarga de trabajo en juzgados activos

Impacto en la calidad del servicio de justicia

La cobertura definitiva de estos puestos es considerada clave para mejorar la celeridad y eficiencia del sistema, especialmente en fueros con alta demanda.

Nombres clave en fueros sensibles

Entre los postulantes incluidos en los pliegos se destacan figuras destinadas a ocupar cargos en áreas de alta sensibilidad:

Fernando Carlos Damián Pascual , propuesto para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 41 de la Capital Federal.

, propuesto para el de la Capital Federal. Javier Rodrigo Pereyra, candidato al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3.

Ambos pertenecen a un fuero particularmente relevante por su intervención en causas penales de alto impacto social y mediático, lo que convierte estas designaciones en decisiones de fuerte peso institucional.

Refuerzos en el fuero civil

El Ejecutivo también impulsa nombramientos en el ámbito civil, donde la carga de trabajo es históricamente elevada. Entre los candidatos figuran:

Florencia Inés Córdoba , para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 66 .

, para el . Lucila Califano, para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 9.

Estos juzgados desempeñan un rol central en la resolución de conflictos civiles, comerciales y de familia, y su fortalecimiento es considerado esencial para reducir los tiempos de respuesta judicial.

Tribunales orales y causas complejas

El paquete también incluye propuestas para tribunales orales, responsables de llevar adelante juicios en causas de alta complejidad. En este marco, se destaca:

Bernardo María Rodríguez Palma, candidato a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Este tribunal tiene jurisdicción sobre investigaciones de gran relevancia en materia penal federal, lo que subraya la importancia estratégica de la designación.

Designaciones en cámaras clave

En el nivel de alzada, sobresalen dos postulaciones con impacto directo en áreas sensibles:

Alicia Isabel Braghini , propuesta como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III .

, propuesta como vocal de la . Matilde Evangelina Ballerini, candidata para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B.

Estas cámaras intervienen en temas de alta litigiosidad, como:

Conflictos previsionales

Concursos y quiebras

Disputas empresariales

Su integración resulta clave para garantizar coherencia y agilidad en decisiones que afectan tanto a ciudadanos como a actores económicos.

Prórrogas y debate constitucional

El envío incluye además pedidos de prórroga por cinco años para magistrados que han alcanzado la edad jubilatoria. Si bien esta posibilidad está contemplada por la Constitución, requiere el aval expreso del Senado y suele generar debates:

Jurídicos , sobre la interpretación de los límites constitucionales.

, sobre la interpretación de los límites constitucionales. Políticos, en torno a la conveniencia de extender mandatos.

El proceso en el Senado

Desde el punto de vista institucional, el ingreso de los pliegos marca apenas el inicio de un recorrido que suele ser extenso y políticamente intenso. En el Senado, las propuestas deberán atravesar varias etapas:

Evaluación en comisiones correspondientes

Revisión de antecedentes profesionales y patrimoniales

Realización de audiencias públicas

Recepción de impugnaciones u observaciones de la sociedad civil

Solo después de este proceso, los pliegos estarán en condiciones de ser llevados al recinto para su votación definitiva.

Un proceso que redefine el mapa judicial

El volumen y la diversidad de los nombramientos propuestos evidencian un intento de reconfiguración profunda del sistema judicial. Con más de 110 postulaciones acumuladas, el Ejecutivo busca no solo cubrir vacantes, sino también incidir en el funcionamiento estructural de la Justicia.

En ese marco, el debate que se abre en el Senado no será meramente técnico, sino también político e institucional, con implicancias directas en el equilibrio de poderes y en la calidad del servicio judicial en todo el país.