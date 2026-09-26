El Gobierno aceptaría los cambios del Senado en la reforma del BCRA

El Gobierno nacional prevé aceptar en la Cámara de Diputados las modificaciones introducidas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), aunque dentro del oficialismo persisten diferencias sobre el nuevo mecanismo para designar y remover a las autoridades de la entidad. La definición será analizada en la mesa política prevista para el martes 29.

La Cámara alta aprobó el proyecto en general por 46 votos a favor y 22 en contra, pero modificó uno de sus artículos centrales. Por ese cambio, la iniciativa debe regresar ahora a Diputados para su tratamiento definitivo.

El cambio que introdujo el Senado

La principal modificación está vinculada con el mecanismo de designación y remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA.

El texto aprobado originalmente por Diputados establecía que la remoción de las autoridades debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado eliminó ese requisito y dispuso que tanto la designación como una eventual remoción queden bajo la órbita de la Cámara alta, mediante mayoría absoluta.

La modificación fue acompañada durante la votación en particular por sectores del peronismo, aunque ese bloque había rechazado el proyecto en general. El cambio dificulta que Diputados pueda restablecer la redacción original.

De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Nacional, cuando la Cámara revisora modifica un proyecto con una mayoría de dos tercios, la Cámara de origen necesita reunir también esa mayoría agravada para insistir con el texto que había aprobado inicialmente.

Por eso, el oficialismo evalúa aceptar la versión sancionada por el Senado en lugar de intentar recuperar el mecanismo original.

La postura del Gobierno

Desde Nación señalaron que la intención es convalidar los cambios para evitar que la discusión sobre ese artículo vuelva a trabar el tratamiento de toda la reforma.

Dentro del oficialismo reconocen que actualmente resulta difícil reunir los dos tercios necesarios para insistir con la versión aprobada originalmente por Diputados. La prioridad pasa, entonces, por completar la sanción del proyecto.

La postura del presidente Javier Milei, según fuentes citadas en el marco de las negociaciones, es mantener un procedimiento de remoción más exigente para preservar la estabilidad de las autoridades del Banco Central.

La discusión también está vinculada con el futuro de Santiago Bausili, cuyo acuerdo formal el Gobierno busca avanzar en el Senado.

Qué propone la reforma

Entre los principales cambios del proyecto se encuentra la definición de preservar el valor de la moneda como objetivo central del BCRA.

La iniciativa también elimina los adelantos transitorios al Tesoro y establece restricciones para otros mecanismos de financiamiento directo o indirecto del sector público.

Además, modifica las reglas para el tratamiento de las utilidades del Banco Central, limita la posibilidad de transferir al Tesoro ganancias contables y establece cambios en el régimen de administración de las reservas.

El proyecto contempla también la utilización de activos de reserva como garantía para determinadas operaciones financieras de la entidad.

Con el regreso del proyecto a Diputados, el oficialismo deberá definir si acepta la versión aprobada por el Senado o intenta insistir con el texto original. Por ahora, la alternativa que gana espacio dentro del Gobierno es aceptar las modificaciones para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

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