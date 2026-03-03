El Gobierno actualizó las tarifas del DNI y el pasaporte: ¿cuánto costarán?

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, dispuso la actualización del cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), medida que implica un incremento en los costos de los trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), los pasaportes y diversos servicios asociados a la identificación civil.

La nueva estructura de precios comenzará a regir en todo el territorio argentino desde el 6 de marzo de 2026. Según se informó, la decisión responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios ante el crecimiento de la demanda y el uso cada vez más extendido de herramientas digitales.

Incremento de tarifas para el DNI

La actualización contempla diferentes valores según el tipo de trámite y la modalidad de gestión elegida. En el caso del DNI para personas argentinas, los nuevos montos son los siguientes:

Primer ejemplar para recién nacidos: sin cargo.

Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y actualizaciones en distintas edades: $10.000.

Cambios de domicilio, rectificaciones de datos o adopción: $10.000.

Además, se establecen aranceles diferenciados para quienes requieran una gestión más rápida:

Servicios con mayor rapidez

Trámite exprés: adicional de $16.000 (total $26.000).

Entrega en 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000).

DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000).

En cuanto al DNI para extranjeros residentes, el nuevo valor será de:

$20.000 por trámite para el primer DNI y actualizaciones principales.

Este importe se aplica tanto a residentes de países del MERCOSUR como a extranjeros con residencia temporaria o permanente, sin distinción en la escala tarifaria.

Nuevos valores para pasaportes argentinos

La actualización también alcanza a los pasaportes argentinos, cuyos costos registran incrementos tanto en su modalidad regular como en las opciones de atención acelerada.

Los valores establecidos son:

Pasaporte común (regular): $100.000.

Pasaporte exprés: arancel adicional de $100.000, totalizando $200.000.

Resolución inmediata: arancel adicional de $230.000, alcanzando un total de $330.000.

Para el caso de extranjeros, los documentos de viaje específicos —como aquellos destinados a personas apátridas o refugiadas— tendrán un valor uniforme de $100.000.

Otras tarifas y servicios incluidos en la actualización

El nuevo cuadro tarifario del RENAPER no se limita a los documentos principales, sino que incorpora otros servicios vinculados a la identificación y gestión documental.

Entre ellos se incluyen:

Servicios digitales de verificación de identidad y validación de datos, con tarifas escalonadas según el volumen de transacciones.

Pruebas de vida pasiva o verificación de pasaporte: $70 cada una.

Informes, copias autenticadas y suministros de información especializada, con valores específicos según el tipo de solicitud.

Fabricación de credenciales diplomáticas o no diplomáticas: $31.000.

Autorización de viaje para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario: $30.000.

De esta manera, el ajuste impacta en un abanico amplio de prestaciones que forman parte del sistema de identificación civil y servicios complementarios.

Exenciones y consideraciones contempladas

El esquema tarifario actualizado también contempla exenciones de pago para determinados casos específicos. Entre ellos se encuentran:

Personas sin recursos económicos y sus hijos menores de 18 años.

Rectificaciones de datos sin emisión de nuevo DNI.

Cambios de género o rectificación de identidad.

Solicitudes de certificado de pre-identificación para personas que no cuentan con DNI o acta de nacimiento.

Reposición de documentos por errores formales detectados dentro de los 90 días posteriores a la emisión.

Estas excepciones forman parte de las consideraciones incluidas en la actualización y apuntan a garantizar el acceso a la documentación en situaciones particulares.

Con la entrada en vigencia prevista para el 6 de marzo de 2026, el nuevo cuadro tarifario del RENAPER redefine los costos asociados a los principales trámites de identificación en la Argentina. La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes y establece un esquema diferenciado según la modalidad de atención elegida, incorporando además ajustes en servicios digitales y gestiones complementarias.