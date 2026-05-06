El lapidario informe de Financial Times sobre Milei: "Golpeado por escándalos y ..."

El diario económico británico Financial Times publicó el martes 5 de mayo de 2026 un informe contundente sobre la situación del Gobierno de Javier Milei, al que describe como "golpeado por escándalos y desaceleración económica". La nota, replicada por medios de todo el mundo según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, pone el foco en el deterioro político y económico que atraviesa la actual gestión.

El medio, reconocido por su defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, presenta un análisis que combina variables institucionales, económicas y sociales, y que ubica al Presidente en un momento particularmente delicado de su mandato.

Escándalos y tensiones

Uno de los ejes centrales del informe es el impacto de los escándalos recientes en la estabilidad del Gobierno. El Financial Times describe cómo una sesión parlamentaria que se preveía rutinaria terminó convirtiéndose en un escenario de fuerte confrontación política.

En el centro de ese episodio aparece la investigación contra el vocero presidencial y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso no solo dominó el debate legislativo, sino que también se sumó a una serie de controversias que, según el medio británico, afectan la imagen del oficialismo. El informe advierte que estos episodios se insertan en un contexto más amplio de tensiones internas dentro del propio Gobierno y denuncias que erosionan la credibilidad de una administración que había asumido con un fuerte discurso anticorrupción.

Caída en la aprobación y pérdida de confianza

El desgaste político se refleja con claridad en los indicadores de opinión pública. De acuerdo con el Financial Times, la aprobación presidencial experimentó una caída significativa en pocos meses:

En febrero, se ubicaba en el rango medio del 40%

Actualmente, ronda niveles cercanos al 30%

A esto se suma un retroceso sostenido en la confianza hacia la gestión, que acumula varios meses de caída según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella. Este deterioro en los niveles de apoyo es interpretado por el medio como una señal de alerta sobre el cambio de clima social, especialmente en sectores que inicialmente respaldaron las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La economía, factor determinante del malestar

El informe subraya que el componente económico es clave para entender el actual escenario. Si bien reconoce que el Gobierno logró reducir la inflación desde niveles muy altos, también destaca que persisten problemas estructurales que impactan directamente en la vida cotidiana.

Entre los principales factores señalados se encuentran:

Caída de la actividad económica

Retracción del consumo

Deterioro de los salarios reales

Aumento del desempleo

Este conjunto de variables genera, según el análisis, un creciente malestar social que comienza a traducirse en pérdida de apoyo político.

Un escenario abierto hacia el futuro

En su tramo final, el Financial Times plantea que el panorama político argentino comienza a mostrar signos de reconfiguración. Aunque la oposición continúa debilitada, el medio advierte que existen intentos de reorganización frente a un oficialismo que evidencia desgaste.

En este contexto, algunos analistas citados en el informe ya no consideran asegurada una eventual reelección de Milei en 2027, lo que introduce un elemento de incertidumbre en el escenario político de mediano plazo.