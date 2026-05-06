Un fiscal acudió a la Corte para frenar la restitución de la pensión millonaria a Cristina

Un fiscal recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de impedir que se le vuelva a pagar una pensión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una disputa judicial que combina cuestiones previsionales, penales y administrativas. La presentación se produjo luego de que dos jueces del fuero previsional rechazaran un recurso extraordinario que buscaba frenar una medida cautelar favorable a la ex mandataria.

La intervención del Ministerio Público se concretó mediante un recurso de queja presentado por Juan Carlos Paulucci, fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La intención es que el máximo tribunal revise la decisión que ordenó restituir, de manera provisoria, el cobro de un beneficio previsional de carácter millonario.

El planteo apunta a que se declare "la inadmisibilidad de la medida cautelar" que obligó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a retomar el pago de la pensión que Kirchner percibía hasta noviembre de 2024, junto con otro ingreso también de alto monto.

El fallo de la Cámara y el monto en discusión

El 29 de abril, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió, por mayoría de dos votos contra uno, rechazar la posibilidad de elevar el caso a la Corte. Esa decisión dejó firme la cautelar que ordena a la Anses abonar nuevamente la prestación.

Los datos económicos del expediente son uno de los ejes centrales del conflicto. En noviembre de 2024, último mes en que se efectuó el pago antes de la baja:

El ingreso total alcanzó casi $12,5 millones tras descuentos .

. Sin el adicional por zona austral, el monto de la prestación había sido de $9.658.606,27 .

. El plus regional representaba aproximadamente $6 millones adicionales.

Fuentes del caso estiman que la cifra actual sería similar, aunque estos beneficios se actualizan mediante mecanismos que no son públicos.

La cautelar y el argumento

La medida cautelar que reactivó el pago había sido concedida en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini. Ambos hicieron lugar al pedido de la ex presidenta para volver a percibir la pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, de manera provisoria hasta que se resuelva el juicio principal.

En esa causa de fondo, la ex mandataria reclama la restitución permanente de la pensión por viudez y la recuperación de la asignación vitalicia como expresidenta.

La Cámara fundamentó su decisión en el "carácter alimentario" del beneficio y en la situación de desprotección generada tras la baja dispuesta por la Anses.

La baja de los beneficios y el impacto de la condena

El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando la Anses resolvió dar de baja ambas prestaciones. La decisión se adoptó luego de la condena dictada por la Cámara de Casación Penal Federal, que consideró a Cristina Kirchner autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema.

En ese contexto, el fiscal Paulucci sostuvo que la situación judicial de la ex presidenta resulta determinante, ya que la condena implica, mientras esté vigente, "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar". Este argumento se vincula directamente con la discusión sobre la validez de la resolución 1092/2024 de la Anses, firmada por el entonces director ejecutivo Mariano de los Heros, que dispuso la eliminación de los beneficios.

Un proceso sin efecto suspensivo

El recurso de queja presentado ante la Corte Suprema no tiene, en principio, efecto suspensivo. Esto implica que la orden de pago debe cumplirse, el proceso continúa en trámite y solo en situaciones excepcionales podría interrumpirse.

Así lo establece el Código Procesal Civil y Comercial, lo que deja vigente la obligación de abonar la prestación mientras el máximo tribunal decide si interviene en el caso.

El antecedente del doble beneficio

Otro de los puntos relevantes es el historial de cobro simultáneo de beneficios por parte de Cristina Kirchner. Tras finalizar su mandato, percibió:

La asignación como expresidenta.

La pensión como viuda de un ex mandatario.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, uno de esos ingresos fue suspendido por incompatibilidades previstas en la ley 24.018. Sin embargo, en marzo de 2021, la entonces titular de la Anses, Fernanda Raverta, restituyó el pago del beneficio suspendido en medio de un litigio judicial.

La normativa establece que la asignación de expresidente es incompatible con cualquier otra jubilación o pensión. Aunque no lo explicita de forma directa, define como pensión la asignación por viudez de un ex jefe de Estado, lo que mantiene abierta la discusión sobre la legalidad del cobro simultáneo.