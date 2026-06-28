El Gobierno anunciaría a Santilli como nuevo jefe de Gabinete y avanza la reestructuración

El Gobierno de Javier Milei anunciará este domingo por la tarde el nombramiento del actual ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado.

La información fue dada a conocer por fuentes cercanas al titular de la cartera política, que señalaron a Infobae que la decisión se encuentra avanzada, aunque todavía resta una instancia considerada clave: la comunicación directa del Presidente con el funcionario para confirmar oficialmente su designación. Según indicaron los voceros, Santilli ya mantuvo una conversación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le habría transmitido que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete.

De acuerdo con esas mismas fuentes, el anuncio oficial se realizaría a través de las redes sociales. Sin embargo, en el entorno del ministro remarcan que mantienen cautela, ya que Milei aún no se comunicó personalmente con él para ratificar la decisión.

Cautela hasta la confirmación definitiva

Aunque dentro del oficialismo la definición aparece encaminada, cerca de Santilli sostienen que el nombramiento no puede darse por cerrado hasta que exista una confirmación directa por parte del Presidente.

Los colaboradores del ministro aseguran que el esquema interno del Gobierno ya lo ubica como el reemplazante de Manuel Adorni, pero prefieren esperar la comunicación presidencial antes de considerar concluido el proceso. Esa prudencia responde a que, según explican, la decisión política está muy avanzada, aunque todavía resta el paso formal que habilite el anuncio definitivo.

Mientras tanto, el actual ministro del Interior permanece a la espera de esa señal final para asumir las nuevas responsabilidades que implicaría el cargo.

Cómo quedaría reorganizado el Poder Ejecutivo

La eventual llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete no implicaría abandonar las funciones que actualmente desempeña. De acuerdo con las fuentes consultadas, el funcionario absorbería también el Ministerio del Interior, manteniendo bajo su órbita esa cartera mientras suma las competencias que hasta ahora estaban a cargo de Manuel Adorni.

La reorganización prevista contempla una concentración de funciones dentro del Poder Ejecutivo. En ese esquema, Santilli tendría a su cargo:

La Jefatura de Gabinete.

El Ministerio del Interior.

Las funciones que desempeñaba Manuel Adorni.

El cambio implicaría una reconfiguración de responsabilidades dentro del gabinete nacional, con una redistribución de áreas estratégicas.

Cambios previstos en el área de comunicación

Las modificaciones no se limitarían únicamente a la Jefatura de Gabinete. Según la misma versión difundida por fuentes cercanas a Santilli, Karina Milei asumiría también la conducción del área de Medios.

La reorganización se produciría luego de los movimientos registrados en los últimos días dentro del área de comunicación oficial. Previamente, la vocería presidencial había sido reasignada a Adrián Ravier, quien reemplazó en esa función al propio Manuel Adorni.

Posteriormente fue designado Fabián Fernández como secretario de Prensa. De esta manera, la estructura de comunicación del Gobierno continuaría experimentando modificaciones como parte de la reorganización iniciada tras la salida del ahora exjefe de Gabinete.

La salida de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se concretó durante la tarde del sábado. Según la información disponible, desde hacía semanas dentro del oficialismo se analizaba la posibilidad de su salida del cargo.

Antes incluso de formalizarse la dimisión, Diego Santilli aparecía como el principal candidato para sucederlo. Tras presentar su renuncia, Adorni publicó un mensaje en el que expresó su agradecimiento al Presidente. "Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor", escribió el ahora exfuncionario.

Horas antes, desde Madrid, Javier Milei se había referido públicamente a la situación de Adorni. "Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad", afirmó el mandatario. Finalmente, durante la tarde del sábado aceptó la renuncia presentada por el funcionario.

Un anuncio esperado para este domingo

Las fuentes consultadas sostienen que el dato más concreto hasta el momento es que el anuncio oficial del nombramiento de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete se realizaría durante la tarde de este domingo.

No obstante, en el entorno del actual ministro del Interior reiteran que la definición política aún no puede considerarse completamente cerrada.

Insisten en que la decisión se encuentra avanzada y que el diseño interno del Gobierno ya contempla su desembarco en la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, remarcan que el proceso solo quedará formalmente concluido cuando Javier Milei mantenga la comunicación directa con Santilli y confirme personalmente su designación.

Mientras tanto, el oficialismo se prepara para una nueva reorganización dentro del Poder Ejecutivo, con cambios que no solo alcanzarían la conducción de la Jefatura de Gabinete, sino también el reparto de competencias ministeriales y el funcionamiento del área de comunicación del Gobierno.