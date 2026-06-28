Milei evitó una despedida pública de Adorni y respaldó su salida a través de mensajes compartidos

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete dejó una imagen llamativa dentro del Gobierno: el presidente Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos y no encabezó ningún gesto público de despedida hacia quien hasta ese momento integraba su equipo de gestión.

A pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de un cierre formal de la etapa de Adorni dentro del Gobierno, finalmente no hubo foto oficial, tampoco un encuentro de despedida ni un mensaje directo del mandatario dedicado al exfuncionario.

En lugar de una manifestación pública personal, Milei limitó su actividad vinculada al tema a una serie de reposteos en sus redes sociales, donde amplificó los mensajes publicados por integrantes de su gabinete. Entre ellos sobresalieron las publicaciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes expresaron su respaldo al exfuncionario tras conocerse su renuncia.

El respaldo de Karina Milei

Luego de la difusión de la carta de renuncia presentada por Manuel Adorni al Presidente, la secretaria general de la Presidencia hizo público un mensaje de apoyo en el que destacó tanto el trabajo desarrollado por el exfuncionario como la situación personal que, según explicó, atravesó durante los últimos meses.

Karina Milei sostuvo que el Gobierno conoce el "difícil e inmerecido momento" que Adorni vivió junto a su familia y manifestó que esa circunstancia fue comprendida por el equipo de Gobierno.

En su mensaje expresó:

"Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven".

Esa publicación fue posteriormente republicada por Javier Milei, convirtiéndose en uno de los pocos gestos públicos del Presidente tras la salida del funcionario.

La secretaria general también definió a Adorni como "una persona íntegra, valiosa y muy querida" por el equipo de Gobierno y aseguró que la decisión de presentar la renuncia cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

En ese sentido, remarcó:

"Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros".

La referencia a la carta de renuncia

Uno de los aspectos centrales del mensaje de Karina Milei fue la referencia directa a los argumentos expuestos por Manuel Adorni en la carta dirigida al Presidente.

Según lo expresado, el exfuncionario explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar, una situación que fue retomada por la secretaria general al señalar que el Gobierno conoce las dificultades que atravesó junto a su familia durante los últimos meses.

De esta manera, el mensaje oficial no solo destacó la labor desempeñada por Adorni dentro del Ejecutivo, sino que también puso el foco en las razones personales expuestas para justificar su decisión de dejar el cargo.

Patricia Bullrich destacó la confianza y la ética

Otra de las voces que se expresó tras la renuncia fue la de Patricia Bullrich, quien remarcó la importancia de la "confianza" y la "ética" dentro del gobierno encabezado por Javier Milei.

Mediante sus redes sociales, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta se refirió a la situación de Manuel Adorni, quien se encontraba bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, Bullrich afirmó:

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo".

Al igual que ocurrió con el mensaje de Karina Milei, esa publicación también fue reposteada por el Presidente, quien optó por utilizar sus redes sociales como única vía para reflejar la posición oficial frente a la salida del exfuncionario.

Una jornada marcada por los respaldos institucionales

La jornada quedó caracterizada por la ausencia de un acto formal de despedida y por la decisión del Presidente de no emitir un mensaje propio ni compartir una imagen junto a Manuel Adorni.

Los principales hechos que marcaron el día fueron:

Javier Milei permaneció durante toda la jornada en la Quinta de Olivos .

permaneció durante toda la jornada en la . No hubo foto oficial , encuentro de despedida ni mensaje directo del Presidente hacia Manuel Adorni.

, ni mensaje directo del Presidente hacia Manuel Adorni. El mandatario realizó únicamente reposteos en redes sociales .

. Karina Milei expresó su respaldo público al exfuncionario y destacó su trabajo, además de referirse al difícil momento vivido por él y su familia.

expresó su respaldo público al exfuncionario y destacó su trabajo, además de referirse al difícil momento vivido por él y su familia. La secretaria general aseguró que la renuncia cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada .

. El mensaje retomó los argumentos expuestos por Adorni en su carta de renuncia, donde señaló el impacto de los ataques públicos sobre su entorno familiar.

Patricia Bullrich resaltó la importancia de la confianza y la ética dentro del Gobierno.

resaltó la importancia de la y la dentro del Gobierno. Bullrich hizo referencia a la situación del exfuncionario, quien se encontraba bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito .

. Tanto el mensaje de Karina Milei como el de Patricia Bullrich fueron republicados por Javier Milei.

Así, la salida de Manuel Adorni quedó reflejada en una secuencia de respaldos institucionales difundidos a través de las redes sociales, mientras el Presidente evitó protagonizar un acto público de despedida y concentró su participación en la difusión de los mensajes emitidos por integrantes de su gabinete.