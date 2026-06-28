Operativo de máxima seguridad en la Quinta de Olivos tras una amenaza de bomba

Este sábado por la noche se desplegó un importante operativo de seguridad en los alrededores de la Quinta de Olivos, en un procedimiento que involucró a distintos organismos y equipos especializados. La intervención respondió a una situación que obligó a activar los protocolos preventivos y reforzar las medidas de resguardo en uno de los principales puntos institucionales del país.

En el lugar trabajaron de manera coordinada diversos recursos destinados a la investigación y prevención. El operativo incluyó la presencia de:

Ambulancias.

Patrulleros.

Agentes de Defensa Civil.

Perros rastreadores.

Un camión de bomberos.

La magnitud del despliegue reflejó la importancia otorgada al procedimiento, con un amplio dispositivo destinado a garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

La amenaza de bomba que activó el protocolo

El operativo en la Quinta de Olivos fue desplegado luego de una amenaza de bomba en la Casa Rosada, donde también se implementaron las mismas medidas de investigación.

Como parte de la respuesta preventiva, el Ministerio de Seguridad activó el protocolo correspondiente ante este tipo de situaciones. Esa decisión implicó no solo el desarrollo del procedimiento en la sede gubernamental, sino también el refuerzo del resguardo en la residencia presidencial, ampliando las medidas de prevención mientras avanzaban las tareas de verificación.

El dispositivo de seguridad se desarrolló de manera simultánea en ambos lugares, con el objetivo de aplicar las acciones previstas para este tipo de episodios y garantizar las condiciones necesarias para la investigación.

Javier Milei permaneció en la Quinta de Olivos

En medio del operativo, se confirmó que el presidente Javier Milei no fue evacuado de la Quinta de Olivos y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

La decisión se dio en el contexto del operativo preventivo desplegado tras la amenaza de bomba y mientras los distintos equipos especializados continuaban trabajando en el perímetro de la residencia presidencial.

Una jornada atravesada también por la renuncia de Manuel Adorni

El operativo de seguridad se produjo el mismo día en que presentó su renuncia el ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el avance de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La dimisión fue confirmada por el propio exfuncionario mediante una publicación en su cuenta de X, donde difundió una carta dirigida al presidente Javier Milei.

En ese mensaje, Adorni explicó los motivos de su decisión y expresó:

"Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia".

El exfuncionario sostuvo además que la situación trascendió el plano personal y alcanzó a su entorno más cercano. En ese sentido, afirmó:

"Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".

Un sábado de alta tensión institucional

La coincidencia temporal entre el operativo de seguridad desplegado tras la amenaza de bomba y la renuncia de Manuel Adorni configuró una jornada de fuerte intensidad institucional.

Por un lado, la activación de los protocolos del Ministerio de Seguridad derivó en un amplio despliegue tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, con la participación de ambulancias, patrulleros, agentes de Defensa Civil, perros rastreadores y un camión de bomberos, mientras se realizaban las tareas de investigación correspondientes.

Por otro, la salida del exjefe de Gabinete quedó formalizada mediante una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que vinculó su decisión con los ataques mediáticos que aseguró haber sufrido durante un largo período y con la necesidad de proteger a su familia, todo ello en medio del avance de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

De este modo, el sábado concluyó con dos hechos de fuerte repercusión: un operativo preventivo de gran escala activado tras una amenaza de bomba que alcanzó a los principales ámbitos del Poder Ejecutivo y la confirmación de la renuncia de Manuel Adorni, quien hizo pública su decisión a través de un mensaje en redes sociales dirigido al Presidente.