El Gobierno aseguró que no faltará gas en los hogares mientras "no haya imponderables"

En medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país, el Gobierno nacional buscó llevar tranquilidad respecto del abastecimiento de gas natural para los usuarios prioritarios. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que el suministro para los hogares está garantizado y sostuvo que "no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable".

El funcionario explicó que el sistema energético se encuentra operando con normalidad y precisó que la provisión de gas natural para los sectores considerados prioritarios está asegurada, siempre que no se produzcan inconvenientes extraordinarios, como la salida de servicio de algún yacimiento o fallas en los sistemas de transporte o distribución.

Las declaraciones fueron realizadas en un contexto marcado por la ola de frío, el aumento del consumo residencial y los reclamos de distintos sectores industriales por las restricciones en el suministro de gas.

El sistema funciona con normalidad

Daniel González sostuvo que el abastecimiento para la demanda prioritaria se desarrolla sin inconvenientes y remarcó que el sistema mantiene las condiciones necesarias para responder al incremento del consumo provocado por las bajas temperaturas.

"La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta. Los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, insistió en que el sistema "está funcionando perfectamente bien" y aseguró que actualmente existe producción y capacidad de transporte suficiente para abastecer toda la demanda considerada prioritaria en el país. Según explicó, el suministro destinado a hogares, hospitales y escuelas permanecerá garantizado mientras no se registren situaciones extraordinarias que afecten la producción o el transporte del gas.

La demanda de gas durante la ola de frío

El incremento del consumo como consecuencia de las bajas temperaturas quedó reflejado en los datos difundidos por el Enargas. De acuerdo con el organismo, este 2 de julio la demanda total de gas alcanzaba los 165,8 millones de metros cúbicos, mientras que el consumo correspondiente a los hogares se ubicaba en torno a los 92,1 millones de metros cúbicos.

Estas cifras se conocen en un escenario donde el frío extremo elevó significativamente las necesidades energéticas de los usuarios residenciales, obligando a priorizar el abastecimiento de ese segmento por sobre otros consumidores.

Restricciones para industrias y estaciones de GNC

Mientras el Gobierno garantiza el suministro para la demanda prioritaria, continúan las restricciones para otros sectores. El funcionario se refirió a los reclamos formulados por el sector industrial a raíz de los cortes registrados en las últimas semanas.

Según explicó, las primeras limitaciones alcanzaron a las fábricas que poseen contratos interrumpibles, modalidad que contempla la posibilidad de suspender temporalmente el suministro cuando el sistema necesita priorizar el abastecimiento de los hogares o enfrenta una situación de emergencia.

Posteriormente, también se avanzó con restricciones dirigidas a industrias y estaciones de GNC con contratos firmes, bajo la modalidad denominada "ventana", que implica la interrupción del servicio durante un período determinado. González reconoció que actualmente existen interrupciones tanto para las estaciones de GNC como para la actividad industrial y señaló que esas restricciones continuarán mientras persistan los picos de demanda por parte de los usuarios prioritarios.

La explicación oficial sobre el aumento del consumo

El secretario de Coordinación de Energía y Minería explicó que el incremento del consumo residencial durante los períodos de frío intenso modifica la distribución del recurso disponible. "Cuando hace mucho frío, ¿qué es lo que sucede? Todos los clientes residenciales demandan más gas, entonces como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias", manifestó.

Con esa explicación, el funcionario señaló que el sistema prioriza el abastecimiento de los hogares, reduciendo el volumen disponible para otros sectores cuando el consumo residencial aumenta de manera significativa.

El uso de Gas Natural Licuado como alternativa

Durante sus declaraciones, González también hizo referencia a la situación de algunas industrias que lograron mantener el suministro mediante la compra de Gas Natural Licuado (GNL) importado. Según indicó, se trata de una decisión económica que cada empresa evalúa de acuerdo con sus posibilidades y necesidades operativas.

"El GNL es más caro, sobre todo después de la guerra, y cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil", señaló.

De esta manera, el funcionario explicó que algunas compañías optan por adquirir ese combustible importado, mientras que otras deciden interrumpir temporalmente sus actividades o utilizar gasoil como alternativa.

Aumento de las tarifas y continuidad de los subsidios

En paralelo al escenario generado por la ola de frío, el Gobierno dispuso un incremento promedio del 3,01% en las tarifas de gas natural a nivel nacional durante julio. Al mismo tiempo, resolvió extender por tercer mes consecutivo los descuentos destinados a los hogares que reciben subsidios, manteniendo bonificaciones que alcanzarán hasta el 75%.

El Ejecutivo había establecido que, al pasar del esquema de segmentación por ingresos al nuevo sistema focalizado, las tarifas de gas contarían con una bonificación del 50% durante los meses de mayor consumo, comprendidos entre abril y septiembre.

Respecto del mecanismo de actualización tarifaria, Daniel González explicó que "las tarifas aumentan o se reducen automáticamente todos los meses en función de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y del costo real de la energía".

En un contexto de temperaturas extremas y fuerte incremento del consumo, el Gobierno sostuvo que el abastecimiento para la demanda prioritaria se encuentra asegurado y reiteró que el sistema opera con normalidad. Al mismo tiempo, reconoció que las restricciones para industrias y estaciones de GNC continuarán mientras los hogares, hospitales y escuelas concentren la mayor demanda de gas durante la ola de frío.