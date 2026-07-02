Pedido de desafuero de Galán: el diputado aseguró que "mi defensa está actuando"

El diputado provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Javier Galán, se pronunció públicamente este miércoles luego de que el juez de Garantías Marcelo Sago remitiera a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero para que se retire su inmunidad parlamentaria y pueda ser sometido a proceso penal en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por Iván Ernesto Luna Avellaneda.

La respuesta del legislador llegó, como acostumbra hacerlo, a través de sus redes sociales, donde difundió un extenso mensaje dirigido a las personas que lo acompañan y manifestaron su preocupación por la situación judicial que atraviesa.

En su publicación, Galán buscó transmitir tranquilidad a quienes le expresaron su respaldo y sostuvo que la estrategia de respuesta ya se encuentra en marcha mediante los mecanismos previstos por la Justicia.

El pedido de desafuero

La reacción del legislador se produjo luego de que el juez de Garantías Marcelo Sago materializara el pedido de desafuero y lo remitiera formalmente a la Cámara de Diputados. La solicitud tiene como finalidad que se retire la inmunidad parlamentaria del diputado del MID para que pueda ser sometido a proceso penal dentro de la investigación judicial que se encuentra en curso.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Iván Ernesto Luna Avellaneda, contexto en el cual el magistrado resolvió avanzar con el requerimiento dirigido al cuerpo legislativo.

Fue tras conocerse esa decisión cuando Galán utilizó sus redes sociales para fijar públicamente su posición.

"Mi defensa está actuando"

En el mensaje difundido, el diputado comenzó agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y haciendo referencia a las numerosas personas que le escribieron para expresarle su acompañamiento. "Quiero llevar tranquilidad a todas las personas que me acompañan y me escriben todos los días para darme fuerzas. Gracias de corazón. Sé que muchos están preocupados por todo lo que está pasando", expresó.

A continuación, hizo referencia a la estrategia jurídica que seguirá frente al avance de la causa judicial. "Mi defensa está actuando por las vías legales y responderemos en la Justicia, con pruebas, con argumentos y con tranquilidad. Estoy convencido de que la verdad termina imponiéndose", manifestó el legislador.

Con esas palabras, Galán sostuvo que la respuesta al pedido judicial será desarrollada dentro del ámbito de la Justicia, apoyándose en los mecanismos legales correspondientes.

Ratificó que continuará con su tarea legislativa

Además de referirse al aspecto judicial, el diputado señaló que continuará desarrollando las funciones para las cuales fue elegido. En ese sentido, afirmó que seguirá recorriendo la provincia y desempeñando las tareas que considera propias de su representación parlamentaria.

"Mientras tanto, yo voy a seguir haciendo aquello para lo que casi 20.000 catamarqueños me eligieron: recorrer la provincia, escuchar a la gente, ayudar a quienes más lo necesitan y controlar al poder, sin mirar para otro lado", escribió. El legislador vinculó esa decisión con el respaldo obtenido en las urnas y sostuvo que mantendrá el compromiso asumido con quienes confiaron en su candidatura.

La defensa de su nombre y de su familia

En otro tramo de su publicación, Galán aseguró que enfrentará la situación judicial sin abandonar su actividad política y expresó que defenderá tanto su nombre como a su entorno familiar. "No voy a bajar los brazos. Voy a defender mi nombre, a mi familia y el honor de quienes confiaron en mí. Pero también voy a seguir defendiendo a Catamarca desde el lugar que ustedes me dieron, porque ese compromiso está por encima de cualquier circunstancia personal", señaló.

El mensaje hizo referencia tanto al proceso judicial como a la continuidad de sus funciones legislativas, remarcando que ambas cuestiones transitarán de manera simultánea.