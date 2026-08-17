El Gobierno busca cerrar un acuerdo en el Senado y llegar a fin de mes con una victoria legislativa

Después de una semana marcada por las tensiones internas y las críticas derivadas de la última sesión, el oficialismo libertario decidió bajar el ritmo en el Senado y evitar una nueva confrontación con los bloques aliados.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, apunta ahora a preparar una sesión hacia finales de agosto. Algunos proyectos quedarán momentáneamente fuera de la agenda, mientras que otros que no generan mayores diferencias ya fueron incorporados a la carpeta de trabajo. El principal desafío será encontrar una iniciativa de peso que permita justificar la convocatoria al recinto.

La decisión busca evitar que se repita el escenario de la semana pasada y preservar la relación con los sectores dialoguistas. Entre los motivos que atravesaron las conversaciones aparecen las críticas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la preocupación de algunos legisladores por determinados indicadores económicos; y los movimientos que comienzan a observarse en distintos bloques de cara al escenario electoral y laboral.

Pliegos judiciales y acuerdos internacionales

Entre los primeros temas que podrían llegar al recinto aparecen los nuevos pliegos judiciales que pasaron por la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, de La Rioja.

A esa agenda se sumarían distintos convenios internacionales que superaron sin inconvenientes el tratamiento legislativo.

La incógnita pasa por determinar cuál de los proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo estará en condiciones de ser aprobado por el pleno y funcionará como eje de una eventual sesión.

La iniciativa "Hojarasca" quedó en espera

Uno de los proyectos que cuenta con dictamen y que ya recibió luz verde de la Cámara de Diputados es la denominada iniciativa "Hojarasca", impulsada por Sturzenegger. Sin embargo, oficialistas y aliados coinciden por el momento en mantenerla en stand by.

El proyecto propone derogar normas consideradas obsoletas y las agrupa en seis categorías: leyes superadas por otras posteriores; disposiciones que quedaron desactualizadas por los avances tecnológicos o el paso del tiempo; normas que afectan libertades individuales; regulaciones que generan burocracia innecesaria; legislación vinculada con organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales que, según el Gobierno, no tienen actividad real.

Entre las normas incluidas aparecen disposiciones sobre azotes, provenientes del siglo XIX; regulaciones sobre microfilmación y mochileros; y normas vinculadas con laboratorios públicos que, de acuerdo con la administración nacional, nunca generaron nuevos establecimientos ni recibieron fondos.

"No hay apuro para acelerar y hay otras cuestiones pendientes", señaló un senador radical durante la semana.

Desde el oficialismo, en tanto, uno de sus integrantes consideró excesivo frenar el proyecto por una discusión que entiende como más política que técnica, aunque reconoció que existe malestar entre algunos sectores.

El Súper RIGI busca avanzar en el Senado

Otro de los proyectos que permanece en análisis es el Súper RIGI. El miércoles se retomó su tratamiento en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General.

La iniciativa apunta a atraer inversiones de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera estratégicos para las denominadas "industrias del futuro".

Frente a las críticas del kirchnerismo y las dudas planteadas por algunos bloques dialoguistas, La Libertad Avanza convocará la próxima semana al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para defender los principales aspectos del proyecto.

La exposición podría convertirse en un momento de tensión, especialmente ante una oposición que concentra cada vez más su atención en la situación económica de la sociedad argentina hacia el final del mes.

Salud Mental y Sociedades, otras iniciativas en análisis

La reforma de la Ley de Salud Mental también figura entre los proyectos que interesan al oficialismo. El texto continúa en revisión y, según el relevamiento realizado por Infobae, existe un esquema de consenso dividido en 14 puntos.

De ese total, la mitad se encontraba en verde, cinco aspectos aparecían en amarillo y dos permanecían en una situación de fuerte conflicto.

Entre los puntos que generan mayores diferencias se encuentran las obligaciones que recaerían sobre familiares y representantes legales, uno de los aspectos que concentra mayor resistencia durante las conversaciones.

Otro de los proyectos bajo análisis es la iniciativa sobre Sociedades, también vinculada con Sturzenegger. Sin embargo, el proyecto no reunió hasta el momento el mismo nivel de adhesión entre los bloques dialoguistas, aunque algunos legisladores siguen de cerca su evolución.

Con este escenario, el oficialismo busca administrar los tiempos, preservar los acuerdos con sus aliados y llegar a una próxima sesión con una iniciativa capaz de garantizar una victoria parlamentaria sin repetir las tensiones de la última jornada.