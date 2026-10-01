Macron recibió a Milei en el Palacio del Elíseo junto a los gobernadores

El presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de la agenda que el mandatario argentino desarrolla en Francia. Milei arribó a la sede del Gobierno francés acompañado por su hermana, Karina Milei, en un automóvil negro que los trasladó hasta el interior del complejo. A su llegada, una fanfarria militar esperaba al presidente argentino.

Ni bien el vehículo estacionó, Macron se acercó para recibir a Milei con un abrazo. La secretaria general de la Presidencia, que llegó vestida con traje y saco rojo, también saludó a la primera dama francesa, Brigitte Marie-Claude Macron.

El encuentro entre ambos mandatarios forma parte de una jornada que reúne a representantes de distintos sectores de la Argentina y que tiene como uno de sus principales escenarios a París. Después de una reunión privada entre Milei y Macron, estaba previsto un encuentro de trabajo más amplio, del que participarían integrantes de ambos gabinetes y empresarios invitados.

Lo que se habló en la visita

Después de una reunión privada entre los mandatarios, de unos 40 minutos, hubo un encuentro de trabajo más amplio, con parte de sus gabinetes y empresarios invitados.

Según fuentes oficiales, en la primera reunión se habló inteligencia artificial, de cómo marcha Argentina Week en Paris y los anuncios que están haciendo las empresas francesas, sobre todo en materia de energía.

Luego fue el encuentro con funcionarios, empresarios, gobernadores y otros integrantes de la delegación argentina, y sus pares franceses. Hablaron Milei y Macro y hubo preguntas. Del lado galo consultaron cómo hacía argentina para sostener el ajuste fiscal y se habló del ajuste de las cuentas públicas, "un tema que a los franceses les preocupa mucho", dijeron en el Gobierno. Martín Migoya y Manuel Antelo fueron dos de los empresarios argentinos que hablaron

Argentina Week, en busca de inversiones europeas

La visita presidencial se desarrolla en el contexto de Argentina Week, un evento organizado por la Embajada Argentina en Francia con el objetivo de captar inversiones europeas.

En ese marco, Milei participó de distintas actividades vinculadas con la presentación de la Argentina ante empresarios y representantes institucionales. Entre ellas se destacó su presencia en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde participó de Argentina Week París y brindó un discurso ante empresarios. La agenda en Francia reúne así al Presidente con representantes del Gobierno nacional, mandatarios provinciales y referentes del sector empresarial, en una actividad que busca generar espacios de encuentro alrededor de las oportunidades de inversión.

El encuentro con Macron constituye uno de los puntos centrales de la visita, al concentrar en una misma instancia a los dos mandatarios y a integrantes de sus respectivas delegaciones.

Una amplia representación de las provincias

Uno de los aspectos destacados de la comitiva argentina es la presencia de gobernadores de distintas provincias, que acompañaron al Presidente durante la actividad en París.

Entre los mandatarios provinciales presentes se encuentran:

Rolando Figueroa , gobernador de Neuquén.

, gobernador de Neuquén. Alberto Weretilneck , gobernador de Río Negro.

, gobernador de Río Negro. Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza.

, gobernador de Mendoza. Rogelio Frigerio , gobernador de Entre Ríos.

, gobernador de Entre Ríos. Gustavo Sáenz , gobernador de Salta.

, gobernador de Salta. Ignacio Torres , gobernador de Chubut.

, gobernador de Chubut. Raúl Jalil , gobernador de Catamarca.

, gobernador de Catamarca. Carlos Sadir , gobernador de Jujuy.

, gobernador de Jujuy. Marcelo Orrego , gobernador de San Juan.

, gobernador de San Juan. Leandro Zdero , gobernador de Chaco.

, gobernador de Chaco. Claudio Vidal , gobernador de Santa Cruz.

, gobernador de Santa Cruz. Juan Pablo Valdés , gobernador de Corrientes.

, gobernador de Corrientes. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La presencia de los mandatarios provinciales amplía la representación argentina en las actividades desarrolladas en Francia y los incorpora a la agenda que el Gobierno nacional desarrolla junto con empresarios y funcionarios.

Entre ellos se encuentra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien forma parte de la comitiva que acompañó a Milei en el encuentro desarrollado en el Palacio del Elíseo.

Funcionarios nacionales junto al Presidente

Además de los gobernadores, Milei estuvo acompañado por integrantes de su equipo de Gobierno. La delegación oficial incluyó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; y a los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger.

También formó parte de la comitiva el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La presencia de estos funcionarios se inscribe en una agenda que combina las actividades institucionales del Presidente con reuniones y encuentros de trabajo junto a representantes empresariales. La composición de la delegación refleja, de esta manera, la participación de distintos sectores del Gobierno nacional en una jornada centrada en los vínculos con Francia y en la búsqueda de inversiones europeas.

La agenda presidencial antes del encuentro

Antes de llegar al Palacio del Elíseo, Milei realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico de París que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.

La actividad formó parte de la agenda presidencial en Francia, que posteriormente continuó con las actividades de Argentina Week París y el encuentro con Macron.

El recorrido del mandatario argentino por París incluyó así actividades institucionales y encuentros vinculados con la promoción de inversiones, además de la reunión bilateral con el presidente francés.