El Gobierno busca sancionar hoy la reforma laboral y la ley penal juvenil

El Senado vivirá hoy una sesión de alto voltaje político en el cierre del período de sesiones extraordinarias. La Cámara Alta tratará dos iniciativas centrales para el Gobierno: la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil, que incluyen la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Con la intención de sostener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra, La Libertad Avanza intentará este viernes convertir en ley la versión modificada por la Cámara de Diputados.

En la Cámara Baja se eliminó el artículo 44, referido a las licencias médicas por enfermedades. Esa supresión constituye el principal punto de definición para los senadores, ya que en la versión que llega hoy al recinto se establece que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes.

La Cámara de Senadores actúa como Cámara revisora en segunda instancia, por lo que solo podrá:

Aprobar la iniciativa tal como fue enviada por Diputados.

Insistir con la ley original.

Para ello el oficialismo contará con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En contraste, el peronismo votará en contra de manera unificada, pese a la división interna que se produjo el lunes. La senadora jujeña Carolina Moisés conformó el bloque Convicción Federal junto a otros dos senadores y se apartó del espacio conducido por José Mayans.

La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero sintetizó la posición oficialista: "Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo".

Desde el bloque Justicialista, la senadora Cristina López adelantó su rechazo y cuestionó el alcance del proyecto: "Este proyecto no contempla la vida real de quienes viven de su salario. Hubo un tiempo en que trabajar 12 o 14 horas por día era normal. Sin descanso, sin indemnización, sin límites. Y las leyes laborales nacieron para terminar con esa forma moderna de esclavitud. Hoy nos quieren convencer de que retroceder es avanzar".

Movilización sindical y estrategia judicial

En paralelo al debate legislativo, el escenario en las calles también suma tensión. La CGT adelantó que este viernes no se movilizará al Congreso cuando se trate nuevamente la reforma laboral, pero anunció que la semana próxima acudirá a Tribunales para solicitar que la justicia declare la norma inconstitucional.

En cambio, el sindicalismo más combativo sí convocó a una movilización. La protesta será encabezada por ATE y contará con el acompañamiento de La Cámpora, que se concentrarán frente al Congreso durante la sesión.

Régimen Penal Juvenil: baja de edad y nuevo esquema

El segundo eje de la jornada será el tratamiento del proyecto que modifica el Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa ya fue sancionada por la Cámara de Diputados el 12 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra, y todo indica que contará con apoyo suficiente en el Senado.

El debate en Diputados fue acompañado por familiares de víctimas asesinadas por menores, quienes participaron activamente durante la discusión.

El nuevo régimen se estructura en once capítulos y se apoya en principios como:

Legalidad

Proporcionalidad

Especialidad

Excepcionalidad de la privación de la libertad

Celeridad procesal

Resocialización

La prisión queda establecida como último recurso, bajo control judicial permanente y con cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

Uno de los aspectos centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza:

Derecho a ser informadas.

Derecho a ser escuchadas.

Patrocinio jurídico.

Asistencia psicológica.

Participación en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

En cuanto a las sanciones, la norma fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Para condenas menores a 10 años de cárcel, se contemplan penas alternativas como:

Prohibición de acercamiento a la víctima.

Servicios comunitarios.

Monitoreo electrónico.

Reparación integral del daño.

Prohibición de concurrir a determinados lugares.

Prohibición de conducir vehículos.

Un cierre de extraordinarias con proyección política

La sesión no solo define el destino de dos proyectos centrales, sino que también pone a prueba el crecimiento del armado parlamentario de La Libertad Avanza, que buscará sostener estos acuerdos durante 2026 para avanzar con otras iniciativas.

El resultado de la votación marcará el cierre formal de las extraordinarias con un Senado atravesado por tensiones políticas, divisiones internas y movilización social en las calles. La reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad concentran así el último capítulo de un período legislativo signado por negociaciones ajustadas y debates de fuerte impacto institucional.