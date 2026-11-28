El Gobierno nacional mantendrá su estrategia de presión sobre el Reino Unido y las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazara, por 18 votos contra 3, el pedido argentino de medidas provisionales para suspender el proyecto Sea Lion.

En la Casa Rosada aseguran que el resultado no modificará la ofensiva judicial, administrativa y legislativa. "Retroceder nunca. Rendirse jamás", es la definición que transmiten desde el oficialismo.

La resolución, conocida este sábado en Hamburgo, concluyó que las disposiciones invocadas por la Argentina no ofrecían, en esta etapa preliminar, una base suficiente para establecer la jurisdicción del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia. El organismo consideró que los planteos argentinos requerían determinar previamente qué Estado ejerce soberanía sobre las islas, una cuestión que excede el alcance de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Por ese motivo, rechazó las medidas solicitadas sin avanzar en su análisis de urgencia. Sin embargo, la decisión no resuelve la controversia de fondo ni determina definitivamente la competencia del futuro tribunal arbitral..

En el Gobierno ya contemplaban un desenlace adverso. "Sería raro que falle a favor", reconocían en la primera línea del Ejecutivo antes de que se conociera la resolución. La evaluación interna era que un rechazo podía convertirse en un argumento adicional para avanzar con medidas contra las compañías que participan de la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas.

La Oficina del Presidente también se pronunció tras el fallo y reclamó a la Cámara de Diputados que trate y sancione la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional la próxima semana. En el comunicado oficial, firmado por Javier Milei, el Ejecutivo informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones a la normativa argentina.

La Casa Rosada destacó, además, que el Tribunal reconoció —según la interpretación del Gobierno— la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. No obstante, el organismo no se pronunció sobre la titularidad de las islas ni resolvió esa controversia.

El arbitraje internacional seguirá en marcha

El fallo también dejó asentados compromisos concretos del Reino Unido. Londres aseguró ante el Tribunal que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo no se iniciará antes de marzo de 2028.

Además, informó que no otorgará nuevas licencias porque el régimen de autorizaciones se encuentra suspendido. Los jueces incorporaron esas declaraciones a la resolución, aunque no ordenaron paralizar las actividades del proyecto.

En Cancillería ratifican que el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar continuará con sus plazos habituales. La instancia de Hamburgo fue activada para solicitar medidas urgentes mientras se constituye el tribunal que deberá analizar la controversia principal. El rechazo de esa solicitud no supone la finalización del procedimiento iniciado por la Argentina.

La conformación de ese tribunal aparece ahora como uno de los próximos pasos. Según consta en la resolución, el Reino Unido prevé que esté constituido antes de fin de año o, a más tardar, en enero de 2027. Ambos países manifestaron su disposición a avanzar con rapidez y los jueces los instaron a cooperar para completar el proceso.

La resolución también aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral, la admisibilidad de la demanda ni el fondo de la controversia.

El Gobierno busca ampliar las sanciones a las empresas

En paralelo, el Ejecutivo buscará ampliar las sanciones contra las compañías que intervienen en Sea Lion, el proyecto impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

En el Gobierno consideran que las restricciones administrativas vigentes necesitan complementarse con nuevas herramientas legales para aumentar el costo de participar en la explotación de recursos naturales bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.

La Argentina ya había iniciado actuaciones administrativas contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Los procedimientos alcanzan a operadores, accionistas y proveedores, y forman parte de la estrategia destinada a desalentar la participación de compañías internacionales. Se trata de expedientes en trámite, por lo que su apertura no equivale a la imposición de sanciones definitivas.

El esquema se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental. En septiembre, el Gobierno modificó mediante el Decreto 868/2026 los mecanismos para aplicar esa normativa y estableció un procedimiento administrativo específico para investigar las presuntas infracciones. La reglamentación también incorporó disposiciones vinculadas con el cumplimiento de la normativa para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en la agenda legislativa

La siguiente herramienta que pretende conseguir la Casa Rosada es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por el oficialismo. El proyecto busca ampliar las sanciones y establecer nuevos mecanismos de presión sobre las compañías relacionadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas.

"Necesitamos la ley para ampliar las sanciones y ejercer más presión. Si no, es muy complicado. Las herramientas tienen que estar", sostienen en el Gobierno.

La iniciativa fue enviada al Congreso en septiembre y obtuvo dictamen en las comisiones de Diputados. Sin embargo, su tratamiento quedó pendiente y el oficialismo busca incorporarla entre las prioridades de las sesiones extraordinarias de diciembre. En Balcarce 50 admiten que todavía deberán negociar con los bloques aliados y los legisladores que responden a los gobernadores para reunir los respaldos necesarios.

El proyecto también abrió diferencias dentro del oficialismo por las atribuciones del Consejo de Asuntos Estratégicos y los mecanismos de control sobre inversiones extranjeras. Entre los puntos que generan reparos figuran las facultades de revisión de determinadas operaciones en sectores considerados sensibles, como energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y defensa.

La tensión diplomática con el Reino Unido

La tensión con Londres escaló en los días previos al fallo. El Gobierno británico incorporó la "coerción económica argentina" sobre Malvinas entre las amenazas externas contempladas en su política de protección de los territorios de ultramar.

La definición apareció en el comunicado difundido tras el Consejo Ministerial Conjunto celebrado esta semana en Londres y se sumó a las advertencias británicas de octubre sobre posibles mecanismos de protección comercial para las empresas alcanzadas por las restricciones argentinas.

En la Casa Rosada interpretan que la reacción británica demuestra el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora y apuestan a profundizar esa presión. El Gobierno también considera relevante el efecto disuasivo que las acciones argentinas pueden tener sobre proveedores y contratistas internacionales del proyecto petrolero.

De esta manera, la estrategia oficial seguirá apoyada en tres frentes: sanciones administrativas, nuevas herramientas legislativas y continuidad del arbitraje internacional. La resolución de Hamburgo cerró la discusión sobre las medidas provisionales, pero dejó abierta la controversia que enfrentará a ambos países durante los próximos meses.