Tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que destacó el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, aunque cuestionó que el organismo considerara que no tenía jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.

La Oficina del Presidente sostuvo que la resolución de este sábado "no es la última palabra" y aseguró que continuará impulsando acciones para impedir la explotación unilateral de los recursos naturales en el área en disputa.

"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido. La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve", expresó el Ejecutivo.

En el comunicado, la Casa Rosada también señaló que respetará la decisión del organismo internacional y continuará defendiendo los derechos argentinos por las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas.

Además, anticipó que avanzará en la constitución del Tribunal Arbitral previsto para intervenir en la controversia y que solicitará ante esa instancia las medidas necesarias para preservar los recursos naturales.

Milei pidió acelerar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El pronunciamiento también incluyó un pedido del presidente Javier Milei a la Cámara de Diputados para que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

"Su demora entusiasma al gobierno británico", advirtió la Oficina del Presidente, al reclamar herramientas que considera necesarias para fortalecer la defensa de los derechos argentinos sobre las islas.

Por otra parte, el Gobierno informó que inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico vigente. En ese sentido, advirtió que quienes participen de la explotación de los recursos naturales en el área deberán afrontar las consecuencias.

"La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales", remarcó el comunicado.

Qué sostuvo el Gobierno sobre el fallo

La administración de Milei destacó que el reconocimiento de la disputa de soberanía contradice la posición británica, que —según el Ejecutivo— busca desconocer el conflicto para evitar la obligación de negociar.

Sin embargo, manifestó su desacuerdo con el criterio del Tribunal respecto de la falta de jurisdicción para disponer las medidas provisionales solicitadas por la Argentina en esta etapa preliminar.

El Gobierno también aclaró que, desde su interpretación, la decisión no define el fondo de la controversia ni anticipa la competencia del Tribunal Arbitral que deberá intervenir posteriormente.

"La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable", afirmó la Oficina del Presidente.

El comunicado concluyó con una reafirmación del reclamo argentino sobre el archipiélago: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".