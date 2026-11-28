El Gobierno de Javier Milei atravesó una semana compleja en el frente económico, con una suba del riesgo país, el aumento del dólar y datos oficiales que confirmaron que la actividad económica ingresó en recesión técnica. Sin embargo, el jueves consiguió tres avances legislativos: la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la media sanción del Presupuesto 2027 y la aprobación en el Senado de la suspensión de las PASO.

Los resultados le dieron oxígeno al Ejecutivo y mostraron que conserva capacidad para negociar con otros bloques. En la Cámara alta, el oficialismo reunió 43 votos para avanzar con la suspensión de las primarias, seis más que los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La negociación encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue uno de los puntos destacados de la semana.

El escenario, sin embargo, deja otros interrogantes abiertos: los límites del programa económico, el posicionamiento de Patricia Bullrich dentro del oficialismo, los movimientos del peronismo y las dificultades que podría enfrentar el Gobierno para retener el voto de derecha de cara a las elecciones de 2027.

La economía y los límites del modelo

El Gobierno necesitaba revertir una serie de señales adversas, entre ellas los malos indicadores de la economía local y un escenario internacional que sumó incertidumbre. La inflación de octubre fue del 2,2%, mientras que la actividad económica mostró dificultades para consolidar una recuperación.

En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró una suba interanual del 1,1%, aunque ese resultado no alcanzó para compensar la caída del 2,5% de julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó los datos y sostuvo que reflejan una situación atrasada, ya que, según afirmó, la actividad volvió a crecer en octubre y noviembre.

Caputo también diferenció la recesión técnica de una recesión económica generalizada. La primera se configura cuando el producto registra dos trimestres consecutivos de contracción. En cambio, el criterio del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos considera una caída significativa y extendida de la actividad, que involucra variables como el empleo, los ingresos reales, el consumo, la producción industrial y las ventas.

A los indicadores de actividad se sumaron otros datos que reflejan las dificultades de distintos sectores. La industria acumuló una caída del 2,6% en lo que va del año, mientras que las ventas de los supermercados retrocedieron en octubre. Además, empresas automotrices como Stellantis y Ford anunciaron interrupciones de la producción en tres plantas durante varias semanas.

A su vez, las consultoras Equilibra, Analytica y OJF estimaron que la actividad económica volvió a caer en octubre, en contraste con las proyecciones del ministro.

En medio de ese panorama circularon versiones sobre una posible salida de Caputo del Ministerio de Economía. Sin embargo, esos rumores no tuvieron confirmación y el programa económico continúa respondiendo a la orientación que estableció el Presidente, quien no muestra disposición a modificar los principales lineamientos de su política.

El diagnóstico que plantea el análisis es que las dificultades actuales no responden únicamente a la gestión de Milei o Caputo, sino también a las características del modelo económico elegido. Se trata de un esquema que permitió modificar variables macroeconómicas y aplicar un fuerte ajuste, pero cuyos resultados sobre la actividad y el empleo todavía generan interrogantes.

Bullrich volvió a marcar diferencias

En el plano político, Patricia Bullrich volvió a enviar señales hacia el interior del oficialismo. La senadora advirtió que Milei no debería dar por asegurada una victoria en primera vuelta, señaló que el peronismo comenzó a reorganizarse y reclamó a Caputo que la mejora económica llegue a la vida cotidiana de la población.

Bullrich no anticipó cuál será su estrategia electoral para 2027, aunque reiteró que se siente preparada para competir por la Presidencia.

Durante la sesión del Senado en la que se debatió la suspensión de las PASO, el senador peronista José Mayans ironizó sobre la posibilidad de que Milei busque evitar una interna con Bullrich. La legisladora respondió con una sonrisa, en un intercambio que volvió a exponer las tensiones y los posicionamientos dentro del oficialismo.

La senadora también tuvo un papel en la negociación de la ley de ludopatía. Antes de la sesión, y con conocimiento del Gobierno, acordó con Mayans el respaldo al texto reclamado por la Iglesia, que finalmente fue aprobado por unanimidad, con 72 votos.

A pesar de esas diferencias, Bullrich acompañó los proyectos centrales del Ejecutivo y colaboró con Santilli en la búsqueda de apoyos parlamentarios.

Los movimientos del kirchnerismo y el debate por el RIGI

En la oposición, el peronismo todavía no logra mostrar una estrategia unificada. Máximo Kirchner planteó que, si el espacio vuelve al poder, deberá revisar los regímenes de inversión, entre ellos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El planteo abre un debate sobre la continuidad de los beneficios y las garantías que el régimen ofrece a las empresas. Las inversiones que se encuadran en sus disposiciones pueden generar derechos para los inversores, por lo que una eventual revisión unilateral podría derivar en reclamos y controversias internacionales, incluso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Otro episodio que generó repercusiones fue la propuesta de realizar un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por la decana Ana Arias, contemplaba una actividad para el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Restauración de la Democracia.

La propuesta despertó cuestionamientos por la figura de Santucho, fundador y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización que desarrolló acciones armadas durante el período democrático de 1973 a 1976. El episodio volvió a instalar diferencias sobre la memoria histórica y el posicionamiento político del kirchnerismo.

La suspensión de las PASO y los riesgos para Milei

La media sanción de la suspensión de las PASO en el Senado abre un escenario electoral diferente para 2027. Si la iniciativa se convierte en ley, cada espacio político deberá resolver sus mecanismos de selección de candidaturas o asumir el riesgo de llegar dividido a las elecciones generales.

En el oficialismo, uno de los escenarios posibles es que Milei compita por La Libertad Avanza mientras Bullrich encabece una alternativa por fuera del espacio, respaldada por sectores de centroderecha. Esa posibilidad podría dividir el voto opositor al peronismo y complicar las aspiraciones de una victoria libertaria en primera vuelta.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe superar el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos o alcanzar al menos el 40% con una diferencia superior a diez puntos porcentuales respecto del segundo. En ese contexto, la fragmentación del electorado puede convertirse en un factor determinante.

Además, las encuestas mencionadas en el análisis muestran que los principales dirigentes tienen niveles de imagen negativa superiores al 50%, un dato que limita las posibilidades de crecimiento electoral de todos los espacios.

Massa impulsa una interna digital y Kicillof debe definir su posición

Mientras el oficialismo discute su estrategia electoral, el peronismo comenzó a explorar mecanismos para ordenar su interna. Sergio Massa propone realizar una votación en línea, con controles de identidad mediante reconocimiento facial (Face ID), para definir las candidaturas presidenciales.

El exministro de Economía ya habría iniciado consultas con equipos de campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, gobernadores argentinos y dirigentes que podrían participar de la competencia. Sin embargo, todavía resta conocer la posición del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La propuesta también abre una discusión sobre quiénes estarían habilitados para votar. Una alternativa sería limitar la participación a los aproximadamente tres millones de afiliados al Partido Justicialista; otra, ampliar el padrón a los 36,5 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

La diferencia no es menor. Una votación abierta permitiría ampliar la legitimidad del resultado, pero también podría habilitar la participación de personas ajenas al PJ que busquen influir en la definición de las candidaturas.

El debate expone, además, una dificultad política para el peronismo: la necesidad de construir un mecanismo de selección que supere las decisiones concentradas en el liderazgo de Cristina Kirchner y permita ordenar las distintas corrientes internas.

La ley de ludopatía y la influencia de la Iglesia

El Senado también convirtió en ley el proyecto de ludopatía, que llevaba dos años sin avanzar en el Congreso y estaba cerca de perder estado parlamentario.

La iniciativa había obtenido la aprobación de Diputados y su tratamiento volvió a cobrar impulso a partir de los reclamos de la Iglesia, el Episcopado y la Pastoral Social. La aprobación por unanimidad, con 72 votos, representó un avance legislativo para regular la problemática de las apuestas y el juego.

Malvinas y los desafíos del frente internacional

En el plano internacional, el Gobierno busca avanzar con la denominada ley Malvinas, que Milei defendió en cadena nacional a partir de una iniciativa promovida por su asesor Santiago Caputo. El proyecto será incorporado al temario de las sesiones extraordinarias.

En paralelo, este sábado 28 de noviembre, a las 8 de la mañana —hora argentina—, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer en Hamburgo su resolución sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera autorizada unilateralmente por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto Sea Lion.

La decisión no resolverá la disputa de soberanía sobre las islas, sino que determinará si corresponde adoptar medidas provisionales mientras continúa el proceso arbitral. Independientemente del resultado, el procedimiento seguirá adelante.

La agenda internacional también dejó señales de tensión. Lula da Silva confirmó que no invitará a Milei a su asunción, mientras que el canciller Pablo Quirno se retractó de sus cuestionamientos a los resultados electorales.

En contraste, el embajador estadounidense Peter Lamelas expresó su respaldo a la relación entre Milei y Donald Trump, luego de reunirse con el mandatario norteamericano. La señal fue interpretada como un gesto de apoyo de Washington hacia la Argentina, en momentos en que el Gobierno busca certezas sobre la posibilidad de recibir nuevos auxilios financieros.

En ese contexto, Caputo volvió a mencionar la disponibilidad de los fondos del swap con China. Sin embargo, el interrogante que permanece abierto es si esas herramientas serán suficientes para recuperar la confianza de los mercados.