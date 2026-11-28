El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) falló este sábado en contra de la Argentina y rechazó los pedidos de medidas provisionales para impedir el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados por empresas con licencias del Reino Unido en las Islas Malvinas. La decisión permite que continúen los planes vinculados con Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros previstos en el Atlántico Sur.

La resolución se conoció durante una audiencia realizada en Hamburgo, Alemania. "Por 18 votos contra 3, y en virtud de la conclusión expuesta en el párrafo 129 precedente, el Tribunal rechaza la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la Argentina el 13 de octubre de 2026", expresó el presidente del organismo, Maurice Kamga.

De esta manera, los magistrados desestimaron los cuatro pedidos presentados por el país en octubre para impedir el avance de las iniciativas petroleras en el área.

Los argumentos del Tribunal del Mar

En esta primera instancia del litigio internacional, el tribunal aceptó el argumento británico respecto de que la Argentina no puede reclamar el reconocimiento de derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.

Los jueces también rechazaron el planteo argentino sobre la existencia de derechos marítimos superpuestos en las aguas que rodean Malvinas. La posición del país sostenía que esa situación requería la adopción de acuerdos provisionales entre ambas partes.

A partir de esos fundamentos, el organismo consideró que no correspondía disponer medidas provisionales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), entre ellas, la suspensión de las actividades vinculadas con Sea Lion.

Sin embargo, el pronunciamiento también instó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para constituir cuanto antes el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención, que deberá intervenir en el proceso de fondo.

Por su parte, el Reino Unido se comprometió a no iniciar las tareas de perforación antes del 21 de marzo de 2027. La extracción de petróleo, en tanto, no comenzaría antes de marzo de 2028.

El fallo representa un revés para la estrategia argentina de frenar las actividades petroleras mediante medidas urgentes, aunque no resuelve la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Cómo es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a aproximadamente 450 metros de profundidad. De concretarse según lo previsto, sería el primer desarrollo de producción de petróleo en aguas cercanas al archipiélago.

El proyecto es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido.

El descubrimiento del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el hallazgo de petróleo en la zona. Después de años de estudios y planificación, ambas empresas adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que habilitó el avance hacia la etapa de desarrollo.

Según datos de Navitas, al 31 de julio de 2026 el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase contempla una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.

La inversión inicial estimada asciende a US$ 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo. A esa cifra se sumarían otros US$ 2.100 millones para el desarrollo posterior de la explotación, proyectada para un período de 30 años.

Más de 60 pozos submarinos previstos

La primera etapa de Sea Lion se concentrará en el Área de Desarrollo Norte (NDA), donde está prevista la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

Tres años después comenzaría una segunda fase en esa misma área, con otros 12 pozos.

El plan también contempla el desarrollo del Área de Desarrollo Central (CDA). Su primera etapa incluiría la perforación de 20 pozos y el inicio de la producción hacia fines de 2030. Posteriormente, se sumarían otros 18 pozos.

En total, el proyecto prevé la instalación de más de 60 pozos submarinos, una infraestructura que permitiría sostener la explotación del yacimiento durante las próximas décadas.