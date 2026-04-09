El Gobierno celebró la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares

A través de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo sostuvo que la reforma apunta a "dar precisión" a la normativa vigente, fortalecer la seguridad jurídica y consolidar el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales.

La aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados tuvo una rápida repercusión en la Casa Rosada. Luego de que el oficialismo alcanzara 137 votos afirmativos, el Gobierno difundió un mensaje institucional para celebrar lo que consideró una victoria política y legislativa clave. El pronunciamiento fue emitido mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, desde donde se agradeció el acompañamiento parlamentario y se destacó el alcance de los cambios introducidos en la normativa.

El eje central del mensaje oficial estuvo puesto en la idea de que la modificación busca "dar precisión" a la ley vigente, un concepto que el Ejecutivo utilizó para explicar el sentido de la reforma aprobada por el Congreso.

Según se expresó en el texto, la intención es garantizar seguridad jurídica en la aplicación de la normativa y, al mismo tiempo, fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales, un punto que aparece como uno de los pilares de la nueva redacción.

Seguridad jurídica y nuevo alcance para las provincias

En el comunicado, el Gobierno hizo especial hincapié en que la versión anterior de la ley presentaba problemas de interpretación que, según su visión, terminaban afectando actividades productivas más allá de las zonas alcanzadas por la protección.

De acuerdo con el texto oficial, esa redacción previa generaba interpretaciones que impedían actividades productivas incluso en áreas que no correspondían, una observación que fue utilizada para fundamentar la necesidad de introducir modificaciones.

Dentro de los aspectos que el Ejecutivo destacó como centrales en esta nueva etapa, se subrayaron:

La precisión normativa de la ley vigente

La seguridad jurídica para el desarrollo de actividades

El fortalecimiento del rol provincial sobre los recursos naturales

La posibilidad de avanzar con explotaciones bajo evaluaciones técnico-científicas

El Gobierno remarcó que los cambios aprobados permitirán avanzar con explotaciones en el marco de evaluaciones técnico-científicas, presentando este punto como una garantía dentro del nuevo esquema legal.

Agradecimientos

En el tramo final del comunicado, el Ejecutivo expresó un agradecimiento explícito a los diputados y senadores que acompañaron la iniciativa durante su tratamiento legislativo.

La referencia incluyó tanto a quienes respaldaron el proyecto en la Cámara baja como a quienes habían intervenido en las instancias previas del proceso parlamentario. Además, el mensaje oficial extendió ese reconocimiento a gobernadores y funcionarios que participaron en la elaboración del proyecto, destacando el trabajo político y técnico que derivó en la sanción de la reforma.

Ese agradecimiento funcionó también como una señal sobre el respaldo territorial y político que tuvo la iniciativa, especialmente en las provincias vinculadas a recursos naturales y actividades productivas alcanzadas por la normativa.