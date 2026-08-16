El Gobierno comenzó a preparar la visita de León XIV a la Argentina bajo la coordinación de Karina Milei

El Gobierno comenzó a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con una primera reunión interdisciplinaria que estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El encuentro se realizará este miércoles a las 17 y contará con la participación de ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las autoridades nacionales que tienen prevista su asistencia se encuentran Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Sandra Pettovello, de Capital Humano; y Pablo Quirno, de Cancillería, entre otros funcionarios. Desde Balcarce 50 señalaron que participarán todos los responsables de las áreas vinculadas con la organización.

También estará presente el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, quien tendrá a su cargo comunicar los resultados del encuentro.

Logística y seguridad, entre las prioridades

Desde el Gobierno indicaron que esta primera reunión funcionará como punto de partida para definir la organización de la visita del Papa, tanto en materia logística como en relación con los operativos de seguridad que deberán implementarse durante su estadía.

El Vaticano confirmó a comienzos de agosto que León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primer viaje apostólico a la región desde su nombramiento. La gira también incluirá una escala previa en Uruguay y finalizará en Perú.

Al confirmar la visita, el Gobierno argentino sostuvo que se trata de un acontecimiento de "enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

Además, aseguró que el Estado garantizará a la Santa Sede las condiciones necesarias de seguridad y logística para concretar la visita apostólica.

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, coordina el trabajo con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para organizar el recibimiento del pontífice, quien tiene previsto visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Coordinación con las provincias y la Ciudad

Quirno también destacó la necesidad de evitar que la visita quede atravesada por disputas políticas y remarcó que existe coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

"Es una visita del Papa a Argentina. Va a estar con argentinos. No tenemos que generar divisiones políticas entre nosotros", sostuvo el canciller al ser consultado sobre la organización conjunta con la administración de Axel Kicillof.

El funcionario agregó que la coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales y porteñas se realiza de manera habitual y que la llegada del pontífice no será una excepción.

Pedidos para reunirse con el Papa

La visita de Robert Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, también comenzó a generar pedidos de distintos sectores de la sociedad para mantener encuentros con el pontífice durante su estadía.

Referentes de la política, el empresariado y el sindicalismo buscan formar parte de la agenda papal. Entre ellos se encuentran los movimientos populares nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

Ambas organizaciones expresaron su intención de reunirse con León XIV y le propusieron visitar un barrio popular o un centro de reciclado durante su paso por el país.

Casi 40 años después de la última visita papal

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.

El último antecedente se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por el país, durante la cual recorrió la Ciudad de Buenos Aires y diez provincias.

"La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", remarcaron desde el Gobierno.