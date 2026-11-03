Leandro Quiroga Barros juró como nuevo secretario de Seguridad de Catamarca

La estructura de conducción del área de Seguridad de Catamarca registró este martes un nuevo movimiento con la asunción formal de Leandro Quiroga Barros como secretario de Seguridad de la provincia, en reemplazo de Gastón Venturini. La ceremonia se desarrolló durante la mañana en el auditorio de Casa de Gobierno, donde el funcionario recibió el decreto de designación que oficializó su incorporación al frente de una de las áreas centrales de la administración provincial.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Rubén Dusso, quien hizo entrega del instrumento administrativo que formalizó el nombramiento. La ceremonia contó además con la presencia de distintas autoridades del Gobierno provincial, entre ellas el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la asesora general de Gobierno, Mara Murúa; la secretaria de Gabinete, Luz Soria; y el jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Herrera.

La designación de Quiroga Barros representa un cambio en la conducción de la Secretaría de Seguridad, aunque no implica su salida de la cartera ministerial en la que ya venía desarrollando sus funciones. El funcionario continuará dentro del mismo ámbito de Gobierno, pero asumirá ahora la responsabilidad directa de conducir el área de Seguridad.

Una continuidad dentro del Ministerio de Gobierno

Antes de asumir su nuevo cargo, Quiroga Barros se desempeñaba como secretario de Gobierno y Coordinación del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. Su llegada a la Secretaría de Seguridad se produce, por lo tanto, a partir de una reorganización interna de funciones y responsabilidades dentro de la misma estructura ministerial.

El cambio supone que el funcionario pasará de desempeñar tareas vinculadas con la coordinación y la gestión gubernamental a ocupar la conducción específica del área de Seguridad. Su trayectoria inmediata dentro de la cartera constituye el antecedente institucional de esta nueva designación.

La asunción se concretó con la entrega del decreto por parte de Rubén Dusso, en una ceremonia que reunió a integrantes del gabinete y a las principales autoridades vinculadas con el área. La presencia de Alberto Natella, titular del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, también se inscribió en el marco de la renovación de responsabilidades dentro de esa cartera.

Yuliana Gallo, al frente del Servicio Penitenciario

Los cambios en la conducción del área de Seguridad también alcanzaron al Servicio Penitenciario de Catamarca. En ese ámbito fue designada la licenciada Yuliana Gallo como nueva directora del Servicio Penitenciario, en reemplazo de la responsabilidad que venía ejerciendo dentro de la misma institución.

Gallo se desempeñaba hasta ahora como directora del Gabinete Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario (SP). Su nombramiento implica un movimiento dentro de la estructura del organismo, ya que pasará de conducir un área técnica a asumir la dirección general del servicio.

La nueva designación se suma a la de Quiroga Barros y constituye otro de los cambios concretados en el ámbito de Seguridad. Ambos funcionarios contaban con antecedentes de desempeño dentro de las respectivas estructuras institucionales, por lo que los movimientos se producen a partir de responsabilidades que ya ejercían en el ámbito provincial.