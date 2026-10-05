El Gobierno convocó a la Iglesia para dialogar sobre discapacidad

En un contexto institucional de singular relevancia, el Ministerio de Salud de la Nación convocó formalmente a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión estratégica para abordar de manera integral la problemática de la discapacidad. El encuentro, programado para las 11.00 en la sede de la cartera sanitaria nacional, se produce en las semanas previas a la histórica visita que el papa León XIV realizará al país durante el próximo mes de noviembre.

La reunión adquiere un significado político y pastoral clave, dado que en el marco de su periplo papal, el pontífice tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione, un emblemático centro residencial y de asistencia abocado a la atención de personas con discapacidad. Frente a este acontecimiento de trascendencia internacional, la administración nacional busca generar una instancia de diálogo directo con las autoridades eclesiásticas para exponer y defender el rumbo de sus políticas públicas dirigidas hacia este sector vulnerable de la sociedad.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina confirmaron su presencia en la mesa de trabajo a partir de la invitación extendida por el Gobierno nacional, manifestando que concurren con el propósito explícito de entablar un diálogo constructivo sobre la realidad que atraviesan las personas con discapacidad, sus entornos familiares y las diversas instituciones dedicadas a su cuidado, acompañamiento e inclusión.

Quiénes serán parte de la reunión

La cumbre bilateral contará con la participación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y destacados referentes eclesiásticos que conducen las áreas sociales de la Iglesia:

Por el Gobierno nacional: Encabezará la comitiva el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, quien estará acompañado por funcionarios técnicos y políticos del Área sanitaria.

Por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): Asistirá el secretario general de la entidad, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el consejero de la Obra Don Orione, padre Aníbal Quevedo; y la coordinadora de la Mesa de Discapacidad, María Baya Casal.

Es de destacar que esta Mesa de Discapacidad fue constituida recientemente por la propia Conferencia Episcopal Argentina integrando a representantes de la Pastoral Social, la Pastoral de la Salud y la entidad de asistencia humanitaria Cáritas. Desde el ámbito eclesiástico subrayaron que la meta fundamental del espacio es fortalecer el acompañamiento orgánico de la Iglesia hacia las personas con discapacidad, sus familias y las entidades asistenciales, al tiempo que agradecieron la convocatoria oficial catalogándola como una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades urgentes del sector.

Los ejes del proyecto de ley oficialista

La reunión en la cartera de Salud se desarrolla de forma paralela a la discusión de un marco normativo de fondo. El mes pasado, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de un escenario atravesado por fuertes tensiones internas y duros cruces con los bloques de la oposición.

La propuesta impulsada por la fuerza política La Libertad Avanza (LLA) busca reemplazar el régimen de emergencia en el sector —cuyo vencimiento está previsto para fin de año— y logró cosechar 42 firmas en dictamen junto a sectores aliados, lo que le otorgará prioridad en el debate parlamentario cuando la iniciativa sea tratada en el recinto. Por su parte, los bloques opositores impulsaron un dictamen alternativo que reunió 36 firmas enfocado en prorrogar la emergencia vigente.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno se titula formalmente "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad". La iniciativa apunta a consolidar de manera definitiva un esquema institucional que brinde previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.

Qué busca el proyecto oficialista

Según argumentaron desde la conducción oficialista, el texto legal busca garantizar la sostenibilidad del sistema, asegurar la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales, y proteger los derechos de las personas con discapacidad de forma permanente. Para ello, el proyecto contempla los siguientes puntos técnicos:

Ratificación de principios internacionales: Reafirma los postulados de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Mantenimiento de la pensión no contributiva: Sostiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y establece mecanismos para su actualización periódica.

Cobertura integral de salud: Asegura a los beneficiarios de dicha pensión el acceso garantizado a un programa médico de atención y cobertura de salud.

Incentivos a la inserción laboral: Permite que las personas con discapacidad puedan trabajar, otorgando al mismo tiempo beneficios impositivos a aquellos empleadores que los contraten por tiempo indeterminado.

Aranceles y presupuesto específico: Ratifica la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de los aranceles con su correspondiente actualización, determinando que el sistema resulte sostenible mediante la asignación de partidas presupuestarias específicas y suficientes.