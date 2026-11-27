La sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía por parte del Congreso de la Nación marca un nuevo paso en la implementación de medidas destinadas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados a las apuestas en línea. La normativa fue celebrada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca, organismo que viene trabajando activamente en esta problemática y considera la nueva legislación una herramienta fundamental para fortalecer las acciones de prevención.

Entre sus principales disposiciones, la ley establece mecanismos concretos para impedir que los menores de 18 años accedan a plataformas de apuestas. Para ello, contempla la validación obligatoria de identidad y edad mediante sistemas biométricos, con el objetivo de reforzar los controles sobre quienes utilizan estos servicios.

La regulación también avanza sobre los mecanismos de promoción y difusión del juego. En ese sentido, prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales. La restricción alcanza, además, a la promoción realizada por influencers y figuras públicas, en una decisión que comprende distintos canales de comunicación y espacios de exposición.

Publicidad, patrocinios y mecanismos de captación bajo nuevas restricciones

Uno de los aspectos centrales de la legislación es la ampliación de las prohibiciones al ámbito deportivo. La restricción alcanza a la indumentaria deportiva y establece que las empresas de apuestas no podrán patrocinar equipos, deportistas, estadios ni eventos.

A estas medidas se suma la eliminación de los bonos de bienvenida y de otras estrategias comerciales de captación que contribuyen a naturalizar el juego y pueden alentar conductas de consumo problemático.

La ley también incorpora herramientas orientadas a brindar mayor control a las personas que participan de estas plataformas. Entre ellas se encuentra el Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual los usuarios podrán solicitar su exclusión de los sitios de apuestas.

Asimismo, las empresas deberán ofrecer mecanismos que permitan identificar y controlar los hábitos de juego. Las plataformas tendrán que incorporar herramientas de autoevaluación, acceso al historial de actividad, alertas y límites de tiempo.

En cuanto a los medios de pago, la normativa establece condiciones específicas para las operaciones económicas vinculadas con las apuestas. Solo estarán permitidas las tarjetas de débito y las billeteras electrónicas con topes diarios, mientras que quedarán excluidas las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a ANSES.

Educación, concientización y prevención desde las instituciones

La nueva legislación no limita su alcance a las restricciones comerciales y tecnológicas, sino que también contempla acciones de prevención y acompañamiento social. En ese marco, prevé el desarrollo de campañas de concientización, la habilitación de una línea gratuita de orientación, la realización de jornadas en establecimientos educativos y la capacitación docente para abordar la problemática dentro de las aulas.

La incorporación del ámbito educativo responde a la necesidad de generar espacios de información y diálogo sobre los riesgos de las apuestas online, involucrando tanto a las instituciones como a las familias y a los propios adolescentes.

En este escenario, la Defensoría del Pueblo de Catamarca destacó que la sanción definitiva de la ley acompaña y refuerza una línea de trabajo que el organismo viene desarrollando durante su gestión. Como parte de esas acciones, este año impulsó la campaña digital "No es un juego de chicos", destinada a advertir sobre los riesgos de las apuestas online y promover el diálogo entre adolescentes, jóvenes, familias y docentes.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de prevención que busca poner en discusión una problemática que involucra diferentes espacios de la vida cotidiana y requiere respuestas articuladas.

Los próximos pasos y la responsabilidad compartida

Tras la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 120 días para reglamentar la ley y definir distintos aspectos necesarios para su implementación. Entre ellos se encuentran los mecanismos de fiscalización y el funcionamiento de los sistemas de verificación biométrica, cuestiones que permitirán establecer cómo se llevarán adelante los controles previstos en la normativa.

Desde la Defensoría del Pueblo de Catamarca remarcaron que la prevención de la ludopatía requiere una responsabilidad compartida. El Estado, las familias, las escuelas, las plataformas digitales, las empresas de apuestas y la sociedad en su conjunto tienen un papel en la construcción de entornos que permitan resguardar a niñas, niños y adolescentes.

La sanción de la ley representa, en ese sentido, un marco para profundizar las acciones de protección, concientización y control frente a los riesgos del juego online. En consonancia con el trabajo que viene desarrollando, la Defensoría reafirmó su compromiso de continuar promoviendo entornos digitales más seguros y políticas públicas que resguarden los derechos de niñas, niños y adolescentes.